В якому світі живе Зеленський?
Від початку року президент тричі звернувся до українців
Останній місцяць весь західний світ стоїть на вухах. Переговори, зустрічі, саміти. Керівники держав на цілодобовому зв’язку, топ-дипломати живуть в літаках.
Слово Україна в західній пресі звучить частіше, ніж слово Різдво.
В самій Україні все знаходиться за крок до енергетичної, економічної, політичної кризи.
Від початку року президент тричі звернувся до українців. Ось вибрані цитати:
«Наші гори. Наші люди. Наша дивовижна Україна».
«Сьогодні Всесвітній день «дякую»… і я вирішив всім подякувати».
«В травні як завжди – сонце, вихідні, шашлики, і звісно – День Перемоги. А далі літо».
Друзі, відпустіть мене до нього. Я теж хочу пожити в цьому парадизі.
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Джерело: блог Олександра Черненка