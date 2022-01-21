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    Думки вголос

    В якому світі живе Зеленський?

    Цікаво, звідки у Гаранта стільки оптимізму? - В якому світі живе Зеленський?
    Цікаво, звідки у Гаранта стільки оптимізму?
    фото: president.gov.ua

    Від початку року президент тричі звернувся до українців

    Останній місцяць весь західний світ стоїть на вухах. Переговори, зустрічі, саміти. Керівники держав на цілодобовому зв’язку, топ-дипломати живуть в літаках.

    Слово Україна в західній пресі звучить частіше, ніж слово Різдво.

    В самій Україні все знаходиться за крок до енергетичної, економічної, політичної кризи.

    Від початку року президент тричі звернувся до українців. Ось вибрані цитати:

    «Наші гори. Наші люди. Наша дивовижна Україна».

    «Сьогодні Всесвітній день «дякую»… і я вирішив всім подякувати».

    «В травні як завжди – сонце, вихідні, шашлики, і звісно – День Перемоги. А далі літо».

    Друзі, відпустіть мене до нього. Я теж хочу пожити в цьому парадизі.

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    Джерело: блог Олександра Черненка

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    Теги: війна президент озброєння
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    В якому світі живе Зеленський?