Удари Sea Baby – новий козир для України

СБУ відкриває для України новий напрямок економічного тиску на Росію

Росія тепер палає не тільки на землі, але і на морі. Проти танкеру тіньового флоту Blue, який перебував під санкціями ЄС та інших країн, Служба ввела свої, більш ефективні санкції. На борт їх доставили морські дрони Sea Baby. Танкер пошкоджено, авіація росіян, яка його прикривала, нічим не допомогла.

Певен, що ця операції СБУ відкриває для України новий напрямок економічного тиску на Росію. Крім нафтопереробних заводів, нафтобаз, складів пального, тепер під ударом опиняється механізм, який дозволяє кремлю обходити міжнародні санкції та отримувати валютні надходження від експорту енергоносіїв.

Саме тіньовий флот став одним із ключових інструментів виживання російської економіки після запровадження масштабних західних обмежень. Під прапорами третіх країн, з підставними власниками та сумнівим страхуванням ці судна продовжують перевозити російську нафту до покупців по всьому світу. Тепер цей механізм перестає бути недоторканним. Для кремля більше не існує абсолютно безпечних елементів енергетичної інфраструктури. Будь який сегмент ланцюга від виробництва до експорту, від НПЗ до «тіньового флоту», може стати ціллю Служби.

Тому удари СБУ по тіньовому флоту стають новим козирем України. Як каже Дональд Трамп, удари по російським НПЗ наближають мир. Що ж Служба знайшла ще один спосіб його наблизити. Чим більше ризиків виникає для тіньових перевезень, тим дорожче обходиться кремлю кожен проданий барель нафти. Зростають страхові платежі, власники суден змушені враховувати додаткові ризики, ускладнюється пошук нових кораблів для перевезень, а міжнародні посередники дедалі обережніше погоджуються працювати з російськими вантажами. Кожен такий крок коштує для РФ грошей і часу. Кожна додаткова витрата означає менше ресурсів для фінансування армії та військового виробництва. Саме так працює стратегія економічного виснаження.

Саме тому подібні операції стають сильним аргументом у діалозі України з партнерами. У міжнародній політиці значення мають не лише дипломатичні заяви, а й реальні можливості держави змінювати ситуацію на полі бою. Коли Україна демонструє здатність системно впливати на джерела фінансування російської війни, її аргументи стають значно переконливішими. Це додатковий фактор, який зміцнює українські позиції на будь яких майбутніх переговорах.

СБУ під керівництвом Євгенія Хмари переводить Україну у проактивну позицію. Такі операції формують нову логіку війни. Її формують дрони Служби. Наземні, які щоночі долітають до НПЗ, та «морські», які б’ють по тіньовому флоту. І ця зв’язка буде і далі наближати український мир.