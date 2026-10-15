Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну?

Скільки ще доказів потрібно державі?

Нічого особливого. Просто банк співвласника «Київстару» допомагає збирати гроші для російського «Ростелекому». Тримісячні цифрові фінансові активи – аналог облігацій. Купуєш через платформу банку, позичаєш гроші «Ростелекому», отримуєш 15,25% річних. Співпраця регулярна: ще 2024 року компанії повідомляли про випуск на мільярд рублів. Звичайний бізнес. Якщо забути, хто з ким воює.

«Альфа-Банк» – дитинка Фрідмана та Авєна. До 2024 року їм разом належало близько 45%, потім пакети викупив Андрій Косогов. Їхній давній партнер по «Альфі». Фіктивний викуп, аби полегшити собі життя і домогтися зняття санкцій.

Але навіть якщо дивится формально, то «краса» нікуди не зникає. Косогов – також співвласник «Київстару». Разом із Фрідманом та Авєном. У звітності Kyivstar Group для американського регулятора все написано: Косогов має 47,24% LetterOne, Фрідман – 37,86%, Авєн – 12,13%. LetterOne – великий акціонер VEON, яка контролює «Київстар». Тобто головним власником банку став Косогов, а в «Київстарі» він залишається партнером Фрідмана й Авєна.

От і виходить диво дивне. На одній руці в нас російський зв'язок, на іншій – український. Тут Ростелеком, тут Київстар. Головне не переплутати. Але чогось думаю, що плутають і ще як плутають.

Якщо хтось не розуміє – «Ростелеком» обслуговує силову машину Кремля. Його президент сам перелічує клієнтів: Міноборони, ФСБ, Росгвардія, ФСО, МВС. У квітні 2025 року відповідати за спеціальний зв’язок призначили учасника війни з путінської програми «Время героев». Ось кому банк співвласника українського оператора допомагає залучати гроші.

І «Ростелеком» тут лише один епізод. За даними ГУР, «Альфа-Банк» кредитував «Іскру», яка виробляє двигуни для ракетних комплексів, «Прибор» – виробника боєприпасів, «Уралтрансмаш», який модернізує самохідні гаубиці. А також Уральський оптико-механічний завод – виробника обладнання для російських бойових літаків і вертольотів. Після початку вторгнення банк кредитував і постачальника сировини для підприємств, що виробляють ядерну зброю, крилаті ракети та протипіхотні міни.

Окремо працює «АльфаСтрахування». У документах ЄС зафіксовано страхування військових автомобілів Росгвардії, підприємств «Калашников» і ЦНДІточмаш, навіть автомобілів охорони Путіна. Патрони, ракети, гаубиці, авіаційна оптика, страховки для силовиків. Це ціла система обслуговування російської держави та її війни.

СБУ ще у вересні 2023 року повідомила Фрідману про підозру: від початку вторгнення він вклав близько 2 млрд рублів у військові заводи, зокрема Тульський патронний та Уральський оптико-механічний. СБУ також заявила про співпрацю його телекомунікаційного підприємства з ФСБ для організації мобільного зв’язку на окупованих територіях України.

Сьогодні, 14 жовтня, військові повідомили про обмеження роботи Starlink у русі, підтвердили переривання зв’язку й скасування частини бойових місій. Одне рішення зовнішнього постачальника – і наші підрозділи змушені змінювати бойові плани. Це вже відбувається.

А що буде завтра? Де гарантія, що стратегічний зв’язок України не стане наступним важелем тиску? Ми вже бачили, як у грудні 2023 року після російської кібератаки «Київстар» перестав працювати.

При цьому оператор називає себе «партнером держави у цифровій трансформації». Пропонує міністерствам і правоохоронцям зв’язок, хмарні сервіси, роботу з даними, кіберзахист.

Держспецзв’язку включила його до переліку операторів, які можуть надавати захищений доступ до інтернету. Мінцифри рекламує закупівлі Starlink через «Київстар» для держустанов. Російський економічний інтерес залишається всередині цієї інфраструктури, а держава розширює співпрацю.

Що ще має статися, щоб влада почала процес вилучення російської частки зі стратегічного оператора? Націоналізація чи стягнення за санкційною процедурою – уряд і РНБО мають запропонувати рішення й назвати строки. Бо зараз нам пропонують чекати, поки ризик перетвориться на катастрофу.Чи вже перетворився, але ми просто поки не в курсі.