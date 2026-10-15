Головна Думки вголос Олександр Черненко
search button user button menu button
Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Скільки ще доказів потрібно державі?

Нічого особливого. Просто банк співвласника «Київстару» допомагає збирати гроші для російського «Ростелекому». Тримісячні цифрові фінансові активи – аналог облігацій. Купуєш через платформу банку, позичаєш гроші «Ростелекому», отримуєш 15,25% річних. Співпраця регулярна: ще 2024 року компанії повідомляли про випуск на мільярд рублів. Звичайний бізнес. Якщо забути, хто з ким воює.

«Альфа-Банк» – дитинка Фрідмана та Авєна. До 2024 року їм разом належало близько 45%, потім пакети викупив Андрій Косогов. Їхній давній партнер по «Альфі». Фіктивний викуп, аби полегшити собі життя і домогтися зняття санкцій.

Але навіть якщо дивится формально, то «краса» нікуди не зникає. Косогов – також співвласник «Київстару». Разом із Фрідманом та Авєном. У звітності Kyivstar Group для американського регулятора все написано: Косогов має 47,24% LetterOne, Фрідман – 37,86%, Авєн – 12,13%. LetterOne – великий акціонер VEON, яка контролює «Київстар». Тобто головним власником банку став Косогов, а в «Київстарі» він залишається партнером Фрідмана й Авєна.

От і виходить диво дивне. На одній руці в нас російський зв'язок, на іншій – український. Тут Ростелеком, тут Київстар. Головне не переплутати. Але чогось думаю, що плутають і ще як плутають.

Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну? фото 1
Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну? фото 2

Якщо хтось не розуміє – «Ростелеком» обслуговує силову машину Кремля. Його президент сам перелічує клієнтів: Міноборони, ФСБ, Росгвардія, ФСО, МВС. У квітні 2025 року відповідати за спеціальний зв’язок призначили учасника війни з путінської програми «Время героев». Ось кому банк співвласника українського оператора допомагає залучати гроші.

І «Ростелеком» тут лише один епізод. За даними ГУР, «Альфа-Банк» кредитував «Іскру», яка виробляє двигуни для ракетних комплексів, «Прибор» – виробника боєприпасів, «Уралтрансмаш», який модернізує самохідні гаубиці. А також Уральський оптико-механічний завод – виробника обладнання для російських бойових літаків і вертольотів. Після початку вторгнення банк кредитував і постачальника сировини для підприємств, що виробляють ядерну зброю, крилаті ракети та протипіхотні міни.

Окремо працює «АльфаСтрахування». У документах ЄС зафіксовано страхування військових автомобілів Росгвардії, підприємств «Калашников» і ЦНДІточмаш, навіть автомобілів охорони Путіна. Патрони, ракети, гаубиці, авіаційна оптика, страховки для силовиків. Це ціла система обслуговування російської держави та її війни.

СБУ ще у вересні 2023 року повідомила Фрідману про підозру: від початку вторгнення він вклав близько 2 млрд рублів у військові заводи, зокрема Тульський патронний та Уральський оптико-механічний. СБУ також заявила про співпрацю його телекомунікаційного підприємства з ФСБ для організації мобільного зв’язку на окупованих територіях України.

Сьогодні, 14 жовтня, військові повідомили про обмеження роботи Starlink у русі, підтвердили переривання зв’язку й скасування частини бойових місій. Одне рішення зовнішнього постачальника – і наші підрозділи змушені змінювати бойові плани. Це вже відбувається.

А що буде завтра? Де гарантія, що стратегічний зв’язок України не стане наступним важелем тиску? Ми вже бачили, як у грудні 2023 року після російської кібератаки «Київстар» перестав працювати.

При цьому оператор називає себе «партнером держави у цифровій трансформації». Пропонує міністерствам і правоохоронцям зв’язок, хмарні сервіси, роботу з даними, кіберзахист.

Держспецзв’язку включила його до переліку операторів, які можуть надавати захищений доступ до інтернету. Мінцифри рекламує закупівлі Starlink через «Київстар» для держустанов. Російський економічний інтерес залишається всередині цієї інфраструктури, а держава розширює співпрацю.

Що ще має статися, щоб влада почала процес вилучення російської частки зі стратегічного оператора? Націоналізація чи стягнення за санкційною процедурою – уряд і РНБО мають запропонувати рішення й назвати строки. Бо зараз нам пропонують чекати, поки ризик перетвориться на катастрофу.Чи вже перетворився, але ми просто поки не в курсі.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міноборони гроші військові держава Київстар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри пережите, військовий хоче продовжувати службу й розвиватися
Пораненого бійця ЗСУ вивіз із позиції кінь
10 жовтня, 17:15
Зеленський вважає, що українську делегацію використовують як прикриття для паралельних контактів Вашингтона з Москвою
«Це не по-партнерськи»: Зеленський жорстко прокоментував домовленості Трампа з Путіним
9 жовтня, 23:16
Адмірал Джузеппе Каво Драґоне з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим
Візит Військового комітету НАТО до Києва: який сигнал отримала Москва
9 жовтня, 14:04
Астрологічний прогноз на 9 жовтня 2026 року
Ракам – відпустити зайве, Водоліям – перевіряти домовленості: найавторитетніший гороскоп на 9 жовтня 2026 року
8 жовтня, 15:00
Військовий вишиває хрестиком у вільний час від служби
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
8 жовтня, 12:29
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 жовтня 2026 року
Курс валют 7 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
7 жовтня, 10:08
Триває 1684-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року
4 жовтня, 08:44
Знищений Boeing E-3 Sentry на авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії після іранського удару
Іранські удари пошкодили десятки літаків США – CBS News
16 вересня, 04:15
На підтримку бізнесу у 2027 році уряд заклав 96 млрд грн – майже вдвічі більше, ніж цього року
Бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки
15 вересня, 23:22

Олександр Черненко

Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну?
Де гарантія, що стратегічний зв’язок не стане наступним важелем тиску на Україну?
Удари Sea Baby – новий козир для України
Удари Sea Baby – новий козир для України
СБУ позбавляє Росію звання країни-бензоколонки
СБУ позбавляє Росію звання країни-бензоколонки
«Найкраще ППО» більше не рятує Москву
«Найкраще ППО» більше не рятує Москву
Росія не змогла скористатися високими цінами на нафту, і ось чому...
Росія не змогла скористатися високими цінами на нафту, і ось чому...
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
70K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua