Ешелонована ППО. Комплексі заходи дають результати

Про проблеми ППО на сучасному етапі війни

Будувати сьогодні систему ППО в Україні значно важче ніж у минулі роки. Про те, що американська адміністрація обмежила поставки систем «Петріот» сказано багато. Однак навіть в таких умовах є позитивні зрушення про які варто говорити.

Так виріс рівень збиття шахедів за останній місяць: реактивні шахеди вже збивають з ефективністю 83%, а звичайні 91%. Завдяки чому це стало можливим? Потрібно сказати, що міністр оборони Євгеній Хмара зробив пріорітетом розбудову системи ешелонованої оборони ППО. ЗРК малого та середнього радіусу дії, винищувальна авіація, подавлення РЕБ – це те, що найефективніше діє проти реактивних дронів росіян.

Крім того, паралельно з переговорами про ракети для Patriot, Україна діє асиметрично в захисті свого неба. Так за останній період в росії було знищено 12 балістичних установок, якими ворог тероризував українські міста. Саме досвід проведення спецоперацій Хмари у СБУ дозволяє сьогодні впроваджувати асиметричні заходи по ураженню пускових установок. Ще один антибалістичний асиметричний крок: посилення ударів по російських військових підприємствах, які виробляють компоненти для балістики ворога. Більше наших ударів – менше російських ракет.

Важливою також є економіка війни. Тому пріоритет Міноборони масштабувати дешевші засоби протидії масованим атакам: дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та РЕБ. Крім того, днями відбулися важливі переговори, з Норвегією та Нідерландами щодо 20-мм боєприпасів для F-16 і посилення ЗРК Nasams. Україна очікує на ці поставки для боротьби з дронами та крилатими ракетами. І це ті партнери, які можуть допомогти нам вже зараз.

Абсолютно переконаний, що на сучасному етапі війни Україні допоможуть тільки комплексні заходи. 100% збиття досягти не вдасться, але цифри збиття треба підвищити до максимально можливих. І ті заходи, які сьогодні вживає Міноброни, принаймні вселяють певний оптимізм напередодні важкої зими.