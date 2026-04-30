Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Росія не змогла скористатися високими цінами на нафту, і ось чому...

Туапсе – після удару по нафтобазі

Як удари СБУ зривають заробітки Росії

Здавалось би, вибухове зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході має викликати радість у керівництва Росії. Теоретично це могло бути для РФ фінансовим «вікном можливостей». Однак на практиці країна-бензоколонка не здатна повною мірою цим скористатися. Тому радості у ворога щось не помітно.

А що ж сталось? Стались постійні прильоти дронів Служби безпеки України по нафтових об’єктах. І це значно знижує експортні можливості кремля. Таким чином формується парадоксальна ситуація: ціни високі, але конвертувати їх у стабільні доходи ворог не здатен. Тобто, Росія не змогла скористатися з високих цін на нафту через санкції СБУ під керівництвом Хмари. Саме з приходом нового керівника Служба безпеки значно наростила кількість і якість далекобійних уражень.

Удари СБУ активно тривали весь квітень. Це нова фаза економічного тиску на РФ, де прильоти по глибинній інфраструктурі стають системним інструментом війни. І на завершення місяця, як вишенька на торті, потужний удар по Пермі. Ключова нафтоперекачувальна станція знаходиться за 1 500 км від України. Фактично йдеться про стирання поняття «глибокого тилу». Якщо раніше російська економічна інфраструктура вважалася відносно захищеною поза прикордонними регіонами, то тепер під ударом опиняються ключові вузли енергетичної логістики по всій території країни. «Горить всюди» – це вже не метафора, а характеристика ситуації в РФ.

Особливе значення має вибір цілі. Нафтоперекачувальна станція «Перм» – це не просто технічний об’єкт, а вузловий хаб, через який нафта перерозподіляється у кількох напрямках, включно з переробкою. Ураження такого рівня інфраструктури створює потужний ефект: навіть часткове виведення з ладу резервуарів і логістичних потужностей призводить до каскадних збоїв. А це, у свою чергу, до зриву контрактних поставок.

Звичайно, можна довго описувати величезні пожежі і «нафтові дощі» на вулицях російських міст. Не буду приховувати – приємні кадри. Але ключовий ефект – все ж, економічний. Нафта залишається основою валютних надходжень Росії, а отже і фундаментом фінансування війни. Після ударів СБУ горять не просто резервуари, а майбутні доларові потоки у військовий бюджет ворога.

Вже очевидно, що Хмара зміг дати новий імпульс ударам по РФ. Зросла і кількість і якість прильотів. Завдяки зусиллям і команди нового голови СБУ Росія втрачає ключову перевагу – можливість спокійно монетизувати свої енергоресурси. І саме це є найбільш болісним ударом для кремлівського старця.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія СБУ

Олександр Черненко

Росія не змогла скористатися високими цінами на нафту, і ось чому...
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?
«Хмарні санкції» СБУ зупинили 40% експортних нафтових потужностей РФ
Україна блокує ключові нафтові вузли РФ і зменшує можливість заробити на високих цінах
Дрони Служби безпеки встановлюють рекорди далекобійності
Стратегічний ефект на $4 млрд. «Альфа» СБУ знищила міф про непереможне російське ППО
