Сенат США призначив голосування щодо тимчасового бюджету

Голосування по новому тимчасовому бюджету США призначено на 22 січня

У понеділок, 22 січня відбудеться голосування по новому тимчасовому бюджету США у верхній палаті конгресу. Про це стало відомо з повідомлення The Washington Post з посиланням на лідера республіканців в американському сенаті Мітча Макконнелла. Таким чином, надійшло офіційне підтвердження інформації про те, що проведення голосування по новому



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Голосування по новому тимчасовому бюджету США призначено на 22 січня

У понеділок, 22 січня відбудеться голосування по новому тимчасовому бюджету США у верхній палаті конгресу.

Про це стало відомо з повідомлення The Washington Post з посиланням на лідера республіканців в американському сенаті Мітча Макконнелла.

Таким чином, надійшло офіційне підтвердження інформації про те, що проведення голосування по новому тимчасовому бюджету США призначено на 22 січня.

Як зазначається, мова йде про тимчасове фінансування уряду до 8 лютого.

McConnell schedules vote on reopening government for 1 a.m. Monday https://t.co/Wszu2iuVnL — Washington Post (@washingtonpost) 21 січня 2018 р.

Голосування заплановано на 01.00 (08.00 за Києвом).

Вчора уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

З 2013 року це перший раз, коли уряд був змушений припинити свою діяльність через те, що демократи і республіканці не змогли домовиться щодо ряду параметрів бюджету. Тоді через бюджетну кризу уряд США був змушений частково призупинити роботу на 16 днів.