Сенат США призначив голосування щодо тимчасового бюджету

Голосування по новому тимчасовому бюджету США призначено на 22 січня

У понеділок, 22 січня відбудеться голосування по новому тимчасовому бюджету США у верхній палаті конгресу.

Про це стало відомо з повідомлення The Washington Post з посиланням на лідера республіканців в американському сенаті Мітча Макконнелла.

Таким чином, надійшло офіційне підтвердження інформації про те, що проведення голосування по новому тимчасовому бюджету США призначено на 22 січня.

Як зазначається, мова йде про тимчасове фінансування уряду до 8 лютого.

McConnell schedules vote on reopening government for 1 a.m. Monday https://t.co/Wszu2iuVnL