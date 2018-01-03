У Новий рік зі старим багажем

Путін ще на півроку продовжив обмеження на транзит українських вантажів

Мовою оригіналу «Большой друг» украинского народа и вообще всех народов бывшего СССР Владимир Путин «делает» всё от него зависящее, чтобы преодолеть «крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века». Только по его изощренной чекистской логике это достигается методами, которыми он обучался в известных учебных

Транзит українських товарів

Путін ще на півроку продовжив обмеження на транзит українських вантажів

Мовою оригіналу

«Большой друг» украинского народа и вообще всех народов бывшего СССР Владимир Путин «делает» всё от него зависящее, чтобы преодолеть «крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века». Только по его изощренной чекистской логике это достигается методами, которыми он обучался в известных учебных заведениях: лживой пропагандой, манипулированием, провокациями, запугиванием, авантюрами, давлением и даже захватами отдельных постсоветских территорий. Для кремлевского чекиста «преодоление катастрофы» означает ничто иное, как возрождение империи в границах прежнего СССР с центральной ролью Москвы.

Для восстановления влияния России в ближнем зарубежье новоявленный «объединитель» не без помощи вышеперечисленных методов создаёт квазисоветские структуры под предводительством Москвы – Евразийский Экономически Союз (ЕАЭС) и Объединенный договор по коллективной безопасности (ОДКБ). Страны, не желающие входить в эти структуры, а особенно те, которые своим главным внешнеполитическим курсом выбрали европейскую интеграцию, подписав Соглашения об ассоциации с ЕС – Украина, Грузия и Молдова – вызывают немалое раздражение Путина.

Безусловно, главный гнев обращён на Украину, без громадного экономического потенциала и выгодного географического расположения которой, путинские структуры, прежде всего, ЕАЭС выглядят куцыми организациями. Не сумев с помощью марионетки Януковича помешать европейскому выбору Украины, Путин, с целью наказания Киева, совершил агрессию против суверенной страны, аннексировав Крым и развязав войну в Донбассе.

Военные методы нажима на Украину дополняются экономическим давлением и энергетическим шантажом. Кремль руками своей кормушки – «Газпрома» – давно вынашивает планы по реализации проектов по доставке газа в Европу в обход Украины, лишив тем самым ее нынешнего транзитного статуса – «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Транзитный нажим на Киев не ограничивается только сферой энергетики и ее территорией. В РФ с 1 января 2016 года был отменён режим зоны свободной торговли с Украиной, введено продовольственное эмбарго и ограничение на провоз украинских грузов через территорию России. Это решение руководства РФ стало реакцией на утверждение со стороны ЕС Ассоциативного соглашения и начало функционирования с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ.

Между тем, как сообщала «Российская газета», транзитные ограничения со стороны Москвы касаются только автомобильной перевозки грузов из Украины в Казахстан, которое должно осуществляться только через определенный пункт пропуска, находящийся на границе между Беларусью и РФ. Однако, 13 января 2016 года Минэкономики Украины заявило, что своими мерами де-факто РФ полностью остановила транзит любых товаров из Украины через свою территорию, несмотря на то, что в указе президента РФ речь шла только об ограничении на транзит товаров в Казахстан.

Спустя год, в январе 2017 года Россия не только продлила, но и ввела новые ограничения на экспорт украинских товаров. Российские соответствующие органы требовали, чтобы украинские водители, которые везут грузы через российскую территорию, въезжали на территорию РФ только через пункты пропуска на российско-украинской границе.

Фактически путинской режим мало того, что грубо нарушил территориальную целостность Украины, ведёт еще и широкомасштабную экономическую войну против этой страны, с применением тех же запретительных мер, по которым Москва постоянно жалуется на Запад, обвиняя его в «несправедливых санкциях». Кремлевские чекисты во главе с «незаменимым» Путиным видимо уверовали в свою безнаказанность и непогрешимость, проводя подобный курс в отношении суверенной соседней страны, из-за чего и продолжают действовать международные антипутинские санкции.

Тем не менее, в Новый 2018 год путинская Россия входит со старым багажом. По Минским соглашениям ситуация прежняя: помощник Путина В. Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер продолжают бесконечные переговоры по Донбассу, где камнем преткновения становится вопрос ввода туда международных миротворцев. Параллельно Кремль не забывает и о продолжении экономической войны против Киева, в частности, злополучного ограничения и запрета для украинских грузов.

Так, 4 января на официальном портале правовой информации РФ опубликован Указ президента РФ о внесении изменений в прежний указ, который ограничивает транзит из Украины через территорию РФ в Казахстан или Киргизскую Республику.

Таким образом, Путин продлил ещё на полгода ограничение на транзит украинских грузов, которые, дескать, угрожают экономической безопасности и национальным интересам РФ. Вот они в действии на практике подлые чекистские приемчики по манипуляции и подмены понятий: страна которая откровенно растоптала международные соглашения, совершила агрессию против соседнего государства с отъемом территорий, многочисленными жертвами и разрушениями печется о своей «безопасности».

Как бы Кремль не делал подлянки Украине, все же данные о внешнеторговом обороте говорят о том, что Казахстан и Киргизия не входят в число ее основных партнёров. Поэтому указы Путина представляют собой «филькину грамоту», и вряд ли оказывают серьезное влияние на внешнюю торговлю соседней страны, а лишь свидетельствуют о фарисействе и двурушничестве кремлевского чекиста, заявляющего о том, что «русские и украинцы являются одним народом».

Джерело: Каспаров.ру

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