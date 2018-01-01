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    У США помер астронавт Джон Янг, який побував на Місяці

    Янг став першою людиною в історії, яка шість разів виходила у відкритий космос
    У США у віці 87 років помер космонавт Джон Янг. Він входив до складу експедиції, яка в 1972 році висадилася на Місяць. Як повідомляє видання USA Today з посиланням на представника NASA, Джон Янг помер у віці 87 років. Співчуття йому відправили колишні колеги, а також екс-президент США Джордж Буш. We're saddened by the loss of astronaut
    • Сьогодні, 21:59
    • Розсилка
    Джон Янг
    Фото: NASA
    Джон Янг

    Янг став першою людиною в історії, яка шість разів виходила у відкритий космос

    У США у віці 87 років помер космонавт Джон Янг. Він входив до складу експедиції, яка в 1972 році висадилася на Місяць.

    Як повідомляє видання USA Today з посиланням на представника NASA, Джон Янг помер у віці 87 років.

    Співчуття йому відправили колишні колеги, а також екс-президент США Джордж Буш.

    Янг двічі літав на Місяць, а в 1972 році разом з іншими членами екіпажу прогулявся по поверхні супутника Землі, де в тому числі їздив за кермом спеціального автомобіля. У 1981 році він став першим командиром американського космічного шаттла.

    Крім того, Янг став першою людиною в історії, яка шість разів виходила у відкритий космос. Як він розповідав журналістам, саме тому йому доручили написати відповідну інструкцію для майбутніх американських космонавтів.

    Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що американський астронавт Брюс МакКендлес II помер на 81-му році життя.

    США смерть космос NASA
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