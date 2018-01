У США помер астронавт Джон Янг, який побував на Місяці

Янг став першою людиною в історії, яка шість разів виходила у відкритий космос

У США у віці 87 років помер космонавт Джон Янг. Він входив до складу експедиції, яка в 1972 році висадилася на Місяць.

Як повідомляє видання USA Today з посиланням на представника NASA, Джон Янг помер у віці 87 років.

Співчуття йому відправили колишні колеги, а також екс-президент США Джордж Буш.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq