Російські окупанти не захопили Київ лише з однієї причини: що зупинило Путіна

Фото: Юлія Сівакова, «Вголос»

Про нові санкції США проти Росії

Американські та європейські санкції проти путінського режимупрацюють. І тільки завдяки їм Київ ще не захоплений російськими окупантами. Ці санкції в кінцевому підсумку розчавлять путінське ОЗУ. Інша справа, що санкції могли бути більш жорсткими, щоб зупинити режим Путіна найближчим часом.

Американські санкції діють на Путіна - це однозначно. Так, Путін відірвав у України Крим і частину територій на Донбасі. Але абсолютно очевидно, яким був його план - він його неодноразово озвучував промовами квазі-Гітлера про «Новоросію». Це був початковий план і саме санкції зупинили його.

В контексті України санкції США працюють. Більш того, вони працюють і в контексті багатьох інших злочинів Путіна. Дивіться, отруїли Литвиненка в 2006 році за допомогою радіоактивної речовини - а це теракт на території іноземної держави - ніяких наслідків не було. Потім вони зробили ще раз те ж саме і отруїли Скрипалів вже бойовою летальною хімічною речовиною - це теж теракт на території іноземної держави, причому тієї ж Великої Британії - і після цього пішли санкції, які матимуть суттєвий вплив на абсолютно все в Росії, включаючи режим путінської хунти. І нехай спробує тепер Путін знову отруїти когось в Великій Британії або втрутитися в інститути демократії США і в інших країнах - відповідь буде жорсткою і негайною.

Ці санкції - як сніжний ком, який в кінцевому підсумку розчавить путінське ОЗУ. Просто це не відбувається швидко. По-перше, санкції не запроваджуються одномоментно всі і відразу. По-друге, Росія - це не країна рівня Зімбабве або Лівії. Ще недавно економіка РФ була розміром 2 трильйони доларів ВВП на рік і займала 6-8 місця в світовому рейтингу найбільших економік світу. Тому не так просто «покласти» економіку, фінансову систему і територію, яка є найбільшою в світі країною. Але це поступово відбувається, а ефекти від санкцій діють накладним платежем. Тобто сьогодні санкції ввели, а через якийсь час бачимо ефект.

Якщо відкласти в сторону емоції, а взяти і подивитися, як жила Російська Федерація в 2013 році - згадати, де був рубль, на якому рівні був російський фондовий ринок в доларовому еквіваленті, яким був розмір ВВП в доларовому еквіваленті і так далі - і порівняти з сьогоднішнім днем, то ми бачимо, що санкції працюють. Якби санкції не працювали, то, я боюся, від України залишилося б менше половини території, а Київ міг бути захоплений російськими окупантами. Тобто санкції зупинили наміри Путіна щодо «Новоросії».

Тому те, що нібито санкції не працюють, звучить дуже нерозумно. Інша справа, що є якісь області в режим санкцій, які я б особисто посилював і вводив з самого початку. Мова про персональні санкції проти ключових членів путінського ОЗУ в дуже великому масштабі. Наприклад, ввести персональні санкції проти 2000 осіб, а не двох сотень, як зараз. А потім кожен місяць додавати ще по 100 чоловік. І через чотири роки під санкціями були б вже майже 7000 людей, які потрапили б до персональних санкційних списків. І в такому разі, можливо, кількість переросла б у якість. Під цим я маю на увазі палацовий переворот, тому що на даний момент не існує жодного іншого способу усунення Путіна, що незаконно захопив владу. Можливо, інші способи відновлення конституційного ладу Росії будуть можливі через якийсь час в майбутньому, коли дозріє революційна ситуація. Але зараз цієї революційної ситуації немає, а ситуацію палацового перевороту можна було б спробувати створити санкційним тиском, про який я згадав вище. Це був би серйозний удар саме по тих людях, які найбільше відповідальні за злочини путінського ОЗУ і самі є ключовими не тільки членами, а й бенефеціарами цієї незаконно-захопленої влади.

Реакція на санкції в Росії? Якщо ви поговорите з кваліфікованими психіатрами і не менш кваліфікованими психологами, вони вам в доступній формі пояснять, чим займається путінське ОЗУ впродовж багатьох років з Останкіно. І в Росії серед переважної більшості населення, яке продовжує дивитися цю психічну і психологічну отруту, насправді реальний розлад психіки. І це не фігура мови, а виключно медичний факт. І насправді це ігри з вогнем. Я не впевнений, що всі члени путінського ОЗУ однакового добре уявляють собі можливі наслідки таких ігор з вогнем. Але, по-перше, вони цинічно знають, що це ігри з вогнем; по-друге, вони спеціально грають в ці ігри; по-третє, у них немає ніякого іншого способу утримувати владу в Росії, крім як таким чином.

А всі питання про те, що думає, чи говорить, або кричить російське населення, розбиваються тим сумним фактом, що ми маємо справу з величезним божевільним будинком.

З цієї точки зору географічним сусідам Росії має бути дуже неспокійно, тому що величезна кількість божевільних, які обчислюються очевидно більш, ніж сотнею мільйонів чоловік - це дуже небезпечна ситуація, яка мала прецеденти в історії. І найбільш відомий приклад - геббельсо-гітлерівська Німеччина другої половини 30-х років і початку 40-х років ХХ століття. Так що все це дуже небезпечно, а весь цивілізований світ дуже сильно недооцінює цю ситуацію. Тому терміновість у відстороненні путінського ОЗУ від незаконно узурпованої влади насправді дуже велика. І коли б я був на місці світових політиків, які приймають рішення про санкційні режими, я б сконцентрувався на небезпеку номер один в світі - це Путін і його ОЗУ - і направив би найдієвіші санкції, які я назвав вище, саме проти членів путінського ОЗУ.

Джерело: Апостроф

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