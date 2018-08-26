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    Технології

    В аеропорту Вашингтона почали діяти біометричні камери, вже виявлені перші порушники

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    Аеропорт Даллеса - В аеропорту Вашингтона почали діяти біометричні камери, вже виявлені перші порушники
    Аеропорт Даллеса

    Біометричні камери виявили порушника в американському аеропорту

    В міжнародному аеропорту Вашингтона біометричні камери виявили особу, яка, за повідомленнями, намагалась в’їхати до США за чужим паспортом.

    Програма визначення біометрії обличчя є новою для США і працювала на час випадку лише три дні, повідомляє DefeseOne. Посадовці митної та прикордонної служби США повідомили, що завдяки новій комп’ютерній програмі з визначення біометрії обличчя в аеропорту Даллеса столиці США вдалось встановити, що 26-річний громадянин Конго намагався в’їхати до США використовуючи паспорт Франції.

    Під час перевірки на кордоні система виявила, що біометричні дані особи не відповідали даним паспорту і подорожуючого запросили до додаткової перевірки. На той час, заявляють посадовці, він почав нервувати, а також справжній ідентифікаційний документ, де було вказано, що він є громадянином Конго, було знайдено в його черевику.

    Нагадаємо, співголова російського руху на захист прав виборців «Голос» Роман Удот заявляє, що українські прикордонники відмовили йому у в’їзді.

    Джерело: Голос Америки

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