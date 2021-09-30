Ескадрони смерті з КДБ Білорусі будуть вбивати ще більше

Якщо Андрій Зальцер буде єдиним, хто вирішив дати опір силовикам, то Білорусь чекає сумний розвиток подій

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Мне кажется, или они даже внешне похожи?

На первом фото – Дани Левин. Он был первым, кого убили террористы 11-го сентября 2001-го. До этого дня его жизнь казалась воплощённой израильской мечтой – репетриация из США с родителями, школа, Сайерет Маткаль (спецназ генштаба, самая элитная часть Армии Обороны Израиля), знаменитый Технион, собственный стартап, разработки которого покупали гиганты компьютерных технологий, миллионер к 30-ти годам.

Понятно, что услышав от арабских террористов, что самолёт ими захвачен, израильский спецназовец вступил в бой. Это был его последний бой – по официальной американской версии Дани Левину перерезали горло. В Израиле многие считают, что это очень сомнительно, и что в действительности его застрелили. Где тут правда, я не знаю. Но знаю точно, что на борту было 81 пассажир и 11 членов экипажа. А Дани Левин бился один. Остальные надеялись, что их взяли в заложники, а потом обменяют. Или ещё как-то освободят.

Неслучайно летевшие в четвёртом из захваченных самолётов, которые уже знали о судьбе предыдущих, не подчинились исламистам-убийцам и оказали сопротивление. Этот лайнер до цели, предположительно – Капитолия, не долетел.

А на втором фото – другой компьютерщик, Андрей Зельцер, который вчера принял свой бой с террористами Лукашенко. Застрелив одного гебиста, он тоже погиб. И тоже первым. Конечно, предсказывать поведение палачей очень трудно, но всё же есть вероятность, что если они будут знать, что в каждой десятой или восьмой квартире их встретят огнём, то желающих подохнуть за власть диктатора найдётся не так и много.

А вот если Андрей останется не только первым, но и единственным, то нет надежды, что эскадроны смерти из КГБ Беларуси не будут убивать больше и больше. Будут.

Вечная слава героям.

Джерело: блог Олександра Осовцова

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