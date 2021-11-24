Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)

До США Мако прилетіла 14-го листопада і намагається освоїтися у новій країні

Жінка переїхала жити до Нью-Йорка

Колишня японська принцеса Мако, яка зреклася титулу та відмовилася від $140 млн, одружившись із простолюдином Кеєм Комуро, розпочала нове життя в Америці. 30-річну жінку сфотографували під час шопінгу в одному з нью-йоркських господарчих супермаркетів. Племінниця імператора Нарухіто купляла паперові рушники, вішаки для одягу тощо. Жодної охорони при ній не було, пише The Daily Mail.

До США Мако прилетіла лише 14-го листопада. Адже, як відомо, спочатку експринцеса мусила отримати перший у своєму житті паспорт.

Жінка ще не встигла освоїтися у місті і, як зазначає видання, вона трошки заблукала і ходила з пакунками туди-сюди, поки не знайшла правильний шлях додому. Але сильно переляканою не виглядала.

Мако та Кей оселилися на Манхеттені, в порівняно скромній орендованій квартирі з однією спальнею. Житло обходиться парі приблизно в 4 тисячі доларів на місяць. Нагадаємо, Комуро працює в юридичній фірмі. Чим планує в майбутньому займатися його дружина, поки невідомо.

Нагадаємо, принцеса Мако, племінниця японського імператора Нарухіто, залишила імператорську сім'ю і виїхала з маєтку своєї сім'ї у жовтні після того, як вийшла заміж за Кей Комура.