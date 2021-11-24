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    Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)

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    До США Мако прилетіла 14-го листопада і намагається освоїтися у новій країні - Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)
    До США Мако прилетіла 14-го листопада і намагається освоїтися у новій країні
    фото: dailymail.co.uk

    Жінка переїхала жити до Нью-Йорка

    Колишня японська принцеса Мако, яка зреклася титулу та відмовилася від $140 млн, одружившись із простолюдином Кеєм Комуро, розпочала нове життя в Америці. 30-річну жінку сфотографували під час шопінгу в одному з нью-йоркських господарчих супермаркетів. Племінниця імператора Нарухіто купляла паперові рушники, вішаки для одягу тощо. Жодної охорони при ній не було, пише The Daily Mail.

    До США Мако прилетіла лише 14-го листопада. Адже, як відомо, спочатку експринцеса мусила отримати перший у своєму житті паспорт.

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    Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)
    Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)
    Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)
    Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)

    Жінка ще не встигла освоїтися у місті і, як зазначає видання, вона трошки заблукала і ходила з пакунками туди-сюди, поки не знайшла правильний шлях додому. Але сильно переляканою не виглядала.

    Мако та Кей оселилися на Манхеттені, в порівняно скромній орендованій квартирі з однією спальнею. Житло обходиться парі приблизно в 4 тисячі доларів на місяць. Нагадаємо, Комуро працює в юридичній фірмі. Чим планує в майбутньому займатися його дружина, поки невідомо.

    Нагадаємо, принцеса Мако, племінниця японського імператора Нарухіто, залишила імператорську сім'ю і виїхала з маєтку своєї сім'ї у жовтні після того, як вийшла заміж за Кей Комура.

    Теги: США Японія жінка
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    Японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото)