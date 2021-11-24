  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Про зарплату ані слова. Ватажок «ДНР» кличе мешканців підконтрольного Україні Донбасу на роботу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пушилін вважає те, що частина території Донбасу підконтрольна Україні, &laquo;несправедливим&raquo; - Про зарплату ані слова. Ватажок «ДНР» кличе мешканців підконтрольного Україні Донбасу на роботу (відео)

    Пушилін вважає те, що частина території Донбасу підконтрольна Україні, «несправедливим»

    фото: скріншот з відео

    Пушилін «скромно промовчав» про рівень зарплат на окупованій частині Донеччини

    У нещодавньому інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу «Россия-24» ватажок так званої ДНР Денис Пушилін наголосив, що фактична влада окупованої частини Донбасу прагне залучити мешканців підконтрольної Україні території Донбасу до роботи на підприємствах «ДНР».

    «Глибоке переконання, що там живуть наші люди. Вони живуть у гірших умовах (…) Вони натерпілися за цей період від київської влади. Відповідно, так відбувалося раніше – на великих підприємствах у Донецьку працювали люди практично з усієї області, приїздили з інших міст, селищ, приїздили і працювали. Зараз ця ситуація змінилася, але звичайно, з урахуванням розвитку, ми будемо раді залучати співробітників на підприємства з тієї території», – заявив лідер бойовиків.

    Також Пушилін вчергове підтвердив, що окупаційні адміністрації «ДНР» та «ЛНР» вважають «своїми» усю територію Донецької та Луганської областей, нібито через те, що так званий «референдум» 2014 року про створення «республік» відбувався на всій території цих регіонів.

    Зазначимо, що станом на кінець 2020 року середня заробітна плата у так званій ДНР становила 15174 россійських рублів, або 5640 грн.

    У той самий час, за даними Державного комітету статистики в Донецькій області, зарплата на підконтрольній території Донеччини сягнула 13071 грн (дорівнює 35160 російських рублів), тобто в 2,3 разу більше ніж у «ДНР».

    Також слід нагадати, що за підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ.

    Читайте також:
    Теги: ДНР зарплата гроші ОРДЛО Денис Пушилін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Про зарплату ані слова. Ватажок «ДНР» кличе мешканців підконтрольного Україні Донбасу на роботу (відео)