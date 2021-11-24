Про зарплату ані слова. Ватажок «ДНР» кличе мешканців підконтрольного Україні Донбасу на роботу (відео)

Пушилін «скромно промовчав» про рівень зарплат на окупованій частині Донеччини

У нещодавньому інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу «Россия-24» ватажок так званої ДНР Денис Пушилін наголосив, що фактична влада окупованої частини Донбасу прагне залучити мешканців підконтрольної Україні території Донбасу до роботи на підприємствах «ДНР».

«Глибоке переконання, що там живуть наші люди. Вони живуть у гірших умовах (…) Вони натерпілися за цей період від київської влади. Відповідно, так відбувалося раніше – на великих підприємствах у Донецьку працювали люди практично з усієї області, приїздили з інших міст, селищ, приїздили і працювали. Зараз ця ситуація змінилася, але звичайно, з урахуванням розвитку, ми будемо раді залучати співробітників на підприємства з тієї території», – заявив лідер бойовиків.

Також Пушилін вчергове підтвердив, що окупаційні адміністрації «ДНР» та «ЛНР» вважають «своїми» усю територію Донецької та Луганської областей, нібито через те, що так званий «референдум» 2014 року про створення «республік» відбувався на всій території цих регіонів.

Зазначимо, що станом на кінець 2020 року середня заробітна плата у так званій ДНР становила 15174 россійських рублів, або 5640 грн.

У той самий час, за даними Державного комітету статистики в Донецькій області, зарплата на підконтрольній території Донеччини сягнула 13071 грн (дорівнює 35160 російських рублів), тобто в 2,3 разу більше ніж у «ДНР».

Також слід нагадати, що за підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ.

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