  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анатолій Матвійчук
рус
    Думки вголос

    А що крім борщу єднає українців?

    За форматом це було таки щось особливе і достатньо цікаве - А що крім борщу єднає українців?
    За форматом це було таки щось особливе і достатньо цікаве
    фото: facebook.com/synegubov.official

    Нічого в цій країнін не міняється. Нічого!

    Вчора таки справді був День Єднання нації.

    Принаймні, всі головні телеканалали об’єдналися у висвітленні цієї ідеї. Дружно транслювали незвичний «круглий стіл» у своїх ефірах принаймні з півдесятка телеканалів.

    Варто сказати, що за форматом це було таки щось особливе і достатньо цікаве. Чимось це нагадувало формат політичного ток-шоу, але із зовсім іншою атмосферою.

    Модерував усе дійство Голова нинішнього Суспільного радіо Дмитро Хоркін – і ця роль йому явно вдалася. Інтелігентна манера, чудовий тембр та інтонації, впевненість і спокій надали цій програмі, не в останню чергу завдяки Дмитрові, особливого шарму. Бо, треба зважити, що це був справжній онлайн, в якому могло трапитися багато чого. Але не трапилося. Все було технічно бездоганно.

    Отож, поговорили про все важливе для об’єднання української нації – про інформаційну політику та кібербезпеку, про релігію і спорт, про психологічний стан і ситуацію в регіонах. Було навіть пряме включення з Маріуполя, в якому до розмови долучився Президент України.

    У якийсь момент я навіть порадів за те, що можна отак сидіти за єдиним круглим столом представникам різних верств суспільства і знаходити спільні точки дотику. І більше того, – чути від спікерів правильні і важливі для суспільства речі.

    Зокрема було дуже цікаво почути з вуст прем’єра Дениса Шмигаля думку, що необхідною річчю для успішності України він вважає розвиток і підтримку національної культури. Я навіть зрадів за світлу голову нашого Прем’єр міністра...

    Ось тут, власне до бочки солодкого меду і хочеться мені додати ложку дьогтю. Бо в студії зібралися так багато достойних журналістів, посадових осіб, волонтерів, навіть представників спорту – камера вихоплювала Шовковського і Беленюка.

    Цікаво, крутилася думка, а кого ж запросили представляти українську культуру? І я таки вдовольнив свою цікавість – камера вихопила пару разів обличчя Н.Могилевської та О.Скрипки, які, напевно і були представниками української культури в цьому достойному зібранні. О, ні вибачте, був ще один важливий персонаж – режисер Влад Троїцький, який натхненно розказав про важливість культури і про те, як він возив «Даху-Браху» по Лондонах та інших Європах.

    Після його палкого спітчу я зрозумів. Нічого в цій країнін не міняється. Нічого! Попри красиву картинку і удавану інтелігенетність, попри розмови про те, що наше суспільство стало іншим, подорослішало і збагатилося досвідом...

    Якби воно так і було, панове, то напевно хоча б комусь із тих, хто готував це чудове «шоу», варто було б, ой варто! - запросити в це коло представників національної культури! Бо це чи не єдине, чим ми відріззняємось поки що поміж інших народів. Так, звичайно, була диригентка Оксана Линів, яка розказала про свою роботу в царині класичної музики. Безумовно, яскрава українська особистість, яку, скоріше всього широкий загал українців не знає.

    Але ж можна було запросити когось із корифеїв української культури – авторитетних письменників, поетів, артистів, що уособлюють собою Україну, що популяризують по світу українську пісню... Бо якщо розібратися, то наша культура і є тим справжнім стрижнем, на якому поки що з останніх сил тримається українська ідентичність!

    На жаль, на превеликий жаль, в студії не було жодної достойної особистості, яка б дала сигнал про те, що щось має змінитися для української культури в кращий бік...

    Ой, вибачаюсь, я таки брешу!!!

    Під фінал міністр Ткаченко представив зірку кулінарних шоу Євгена Клопотенка - і з захватом повідомив, що вони борються зараз за те, щоб на міжнародному рівні відвоювати українське авторство нашого борщу. Щоб мовляв, весь світ знав, що борщ, це українська страва – і він єднає всіх українців світу.

    Ну що ж, можливо й так. Про смаки не сперечаються.

    Але так хотілося якогось дива в цей символічний день Національної єдності.

    Не сталося...

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці культура президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    А що крім борщу єднає українців?