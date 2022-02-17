Неправдиві заяви Росії є черговою спробою знайти привід для вторгнення – Білий дім

Ми очікуємо цілого ряду помилкових повідомлень і приводів, які можуть передувати вторгненню – Псакі

У Байдена попередили про небезпеку дезінформації

Російська влада продовжує робити неправдиві заяви, які можуть бути використані нею згодом як привід для вторгнення в Україну. Кремлівські ЗМІ продовжують поширювати дезінформацію. Про це повідомила на брифінгу офіційна представниця Білого дому Джен Псакі.

Псакі заявила, що дезінформація, поширювана зараз в російських ЗМІ, зокрема, історія про виявлення масових поховань мирних жителів, нібито «убитих українськими військовими» на Донбасі, є черговою спробою Росії знайти брехливий привід для вторгнення в Україну.

Президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен заявили, що напад Росії може статися в будь-який час і буде здійснений під сфабрикованим приводом, нагадала Псакі.

«Ми бачили, як ця тактика використовувалася в минулому. До цього відносяться не тільки вищезгадані повідомлення, а й заяви про провокації на Донбасі, неправдиві повідомлення державних ЗМІ, сфабриковані відеоролики, неправдиві звинувачення з приводу хімічної зброї, повідомлення про напади на російських солдатів, яких насправді не було. Ми очікуємо цілого ряду помилкових повідомлень і приводів, які можуть передувати вторгненню», – сказала Псакі.

Псакі заявила, що вікно для можливого вторгнення залишається відкритим, а російські війська як і раніше сконцентровані поруч з українським кордоном, попри заяви Кремля про відвід частини військовослужбовців з регіону.

«Є те, про що Росія говорить, і те, що Росія робить, і ми дуже уважно стежимо за тим, які кроки вони роблять на кордоні», – сказала прессекретарка Білого дому.

Також Білий дім пригрозив Кремлю наслідками у разі визнання «Л/ДНР» .

Тим часом розвідка не побачила відведення російських військ.

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