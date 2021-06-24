Патрульні виявили на столичному кладовищі юнака, який стікав кров’ю

Патрульні знайшли ледь притомного хлопця

На одному зі столичних кладовищ 17-річний хлопець намагався вчинити самогубство, його врятували патрульні. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Виклик у поліцію надійшов від стурбованого батька. Він повідомив, що його неповнолітній син хоче піти з життя. Про це чоловік дізнався від дівчини, з якою син попрощався у повідомленні.

Патрульні попросили у батька фото сина і вирушили на пошуки поблизу місця його навчання. Врешті дізналися, що розшукуваний може перебувати на кладовищі.

На цвинтарі в чагарниках патрульні і знайшли ледь притомного хлопця. В одній руці він тримав ніж, а інша рука була порізана.

Патрульні надали хлопцеві домедичну допомогу: наклали на руку джгут, щоб зупинити кровотечу. Надалі правоохоронці викликали «швидку». Лікарі шпиталізували неповнолітнього.

Як повідомлялося, 22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці з вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

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