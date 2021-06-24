  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Патрульні виявили на столичному кладовищі юнака, який стікав кров’ю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хлопця знайшли в чагарниках на кладовищі - Патрульні виявили на столичному кладовищі юнака, який стікав кров’ю
    Хлопця знайшли в чагарниках на кладовищі
    Фото ілюстративне

    Патрульні знайшли ледь притомного хлопця

    На одному зі столичних кладовищ 17-річний хлопець намагався вчинити самогубство, його врятували патрульні. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Виклик у поліцію надійшов від стурбованого батька. Він повідомив, що його неповнолітній син хоче піти з життя. Про це чоловік дізнався від дівчини, з якою син попрощався у повідомленні.

    Патрульні попросили у батька фото сина і вирушили на пошуки поблизу місця його навчання. Врешті дізналися, що розшукуваний може перебувати на кладовищі.

    На цвинтарі в чагарниках патрульні і знайшли ледь притомного хлопця. В одній руці він тримав ніж, а інша рука була порізана.

    Патрульні надали хлопцеві домедичну допомогу: наклали на руку джгут, щоб зупинити кровотечу. Надалі правоохоронці викликали «швидку». Лікарі шпиталізували неповнолітнього.

    Як повідомлялося, 22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці з вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

    16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України Київ діти самогубство кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Патрульні виявили на столичному кладовищі юнака, який стікав кров’ю