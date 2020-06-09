Зеленський не розуміє, що таке місцеве самоврядування

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сепаратизм полягає аж ніяк не у відсутності персональної лояльності до особи президента

«Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це проти держави. Це чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією».

Володимир Зеленський явно не розуміє, що таке місцеве самоврядування і що таке сепаратизм.

А свою владу уявляє не як чітко обмежене Конституцією і п’ятирічною каденцією коло повноважень, а як суміш феодального правління та путінської «вертикалі влади», зав’язаної виключно на особистій лояльності.

Міські голови — це люди, обрані громадою, які мають діяти в рамках Конституції та законів. Вони не є підлеглими президента. Їх політичним симпатіям та антипатіям оцінку мають давати оцінку їхні виборці, а не президент чи тим більше чиновники з його офісу. Сепаратизм полягає аж ніяк не у відсутності персональної лояльності до особи президента. Він полягає у відсутності лояльності до української держави, її суверенітету і територіальної цілісності. І от з оцим, з реальним сепаратизмом ми не бачимо жодної боротьби — лише засовування голови у пісок та навіть потурання.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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