Чудесне спасіння козаків з турецької неволі за молитвами Святителя Миколая Чудотворця

На іконі зображена козацька чайка, яка йде хвилями Дніпра у ній козаки, які моляться

На подяку Святителю Миколаю за порятунок Самійло Кішка фундував будівництво у Києві храму

Чудо про Миколу Доброго.

Чудесне спасіння козаків на чолі з Самійлом Кішкою з турецької неволі за молитвами Святителя Миколая Чудотворця.

У 1573 році в одному з морських походів ескадра гетьмана Самійла Кішки зазнала поразки від османського флоту, а сам гетьман потрапив до полону і був прикутий ланцюгом до весла на галері, де перебував близько 25 років. Гетьман Самійло Кішка разом з козаками гаряче молилися Святому Миколаю, щоб за його посередництвом Господь звільнив козаків з неволі.

У 1599 Самійло Кішка організував на османській галері повстання українських невільників, які звільнилися та втекли, викравши османську галеру. Рятуючись від морського переслідування, козаки молилися до Святого Миколая, а Самійло Кішка заприсягнувся, що якщо повернеться в Україну – то збудує у Києві храм на честь Святого Миколая на Подолі. Повстання невільників на чолі з Самійлом Кішкою оспіване в українській народній Думі про Самійла Кішку.

На подяку Святителю Миколаю за порятунок з турецького полону Самійло Кішка фундував будівництво у Києві храму неподалік Контрактової площі, нині вулиця Покровська. І в народі храм, який звів Самійло Кішка, почали називати Церквою Миколи Доброго. При храмі було влаштовано шпиталь для літніх та знедолених людей.

В 1651 році церква згоріла, однак 1662 року була відновлена. 1716 року на місці дерев’яного храму Миколи Доброго було збудовано мурований храм з дзвіницею. Та мурований храм швидко занепав і 1799 року був розібраний. Натомість 1807 року за проектом архітектора Андрія Меленського було зведено нову кам’яну церкву, що постраждала під час пожежі 1811 року, однак була реставрована.

У середині 1930-х років храм було знищено, і незабаром на цьому місці зведено будівлю школи. Нині це ліцей «Поділ» № 100. Однак дзвіниця, зведена 1716 року, дивом збереглася. Нині малий храм у дзвіниці перебуває у користуванні парафії Українська Греко-Католицька Церква.

Унікальна ікона, що описувала Чудо про спасіння козаків з турецької неволі, за легендою зберігалася у храмі Миколи Доброго. За однією з версій, ця ікона була заборонена для пошанування московським церковним священноначалієм, а за іншою версією – згоріла разом з храмом у пожежі.

Нині ікона із сюжетом про Чудо спасіння козаків з турецької неволі зберігається у іконостасі Храм св. вмч. Димитрія Солунського Православна Церква України в Історико-Етнографічний комплекс Українське село у селі Бузова на Київщині.

Ініціаторами відтворення такої ікони у Дмитрівському храмі у Бузовій є протоієрей Богдан Тимошенко і світлої пам'яті диякон Володимир Скоробський.

На іконі зображена козацька чайка, яка йде хвилями Дніпра у ній козаки, які моляться. На задньому плані зображено печерські кручі Києва з дзвіницею Свято – Успенської Києво – Печерської Лаври і храмами. Зображений Святитель Миколай Мир – Лікійський у хмарі, який виводить з неволі козаків і проводить їх до Києва. У іншій хмарі зображений храм Димитрія Солунського в «Українському селі», що у Бузовій на Київщині.

Уклав: Андрій Ковальов Andriy Kovalov

Більше читайте в групі Історія УАПЦ. Приєднуйтеся!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.