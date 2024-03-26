10 років після фото, яке розкриває істину Московського патріархату

Священник благословляє війну, російську агресію і освячує зброю та позиції російських окупантів у Криму

Як Московський патріархат став інструментом війни

Цій фотографії рівно 10 років! Священник так званої «Української Православної Церкви», а насправді московського патріархату благословляє війну, російську агресію і освячує зброю та позиції російських окупантів у Криму.

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Найцинічніше, що цей так званий «священник» пішов благословляти російських окупантів після того, як стало відомо, що вони вбили 18 березня у Криму українського воїна – прапорщика Сергія Кокуріна.

Пам’ятайте, що московський патріархат – це зброя у руках російських окупантів! Це гібридна зброя, яка вражає душі, серця і розум!