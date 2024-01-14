Як в Україні з‘явився заснований Сталіним Московський патріархат

Архієреї Російської Православної Церкви прибули в Україну в обозі сталінських військ

13 січня 1944 року під тиском наступаючих сталінських військ, з Луцька до Варшави змушений був виїхати, а точніше евакуювався Тимчасовий Адміністратор Український Автокефальної Православної Церкви на звільнених землях України, митрополит Луцький і Волинський Полікарп (Сікорський).

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2 лютого 1944 року сталінські окупаційні війська вступили до Луцька.

Перед тим митрополит Полікарп (Сікорський) благословив евакуацію всіх архієреїв УАПЦ на Захід, щоб вони не опинилися під новою російською окупацією. З усіх українських архієреїв на території окупованої сталінськими військами Україні залишився тільки митрополит Харківський і Полтавський Феофіл (Булдовський). Він був арештований 12 листопада 1943 року катами НКВД, а 20 січня 1944 року його закатували під час допиту у в’язниці НКВД.

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Тим часом в обозі сталінських військ на територію України, яка опинилася під новою совецькою окупацію прибували архієреї Російської Православної Церкви.

Так 12 лютому 1944 року спецпотяг НКВД доправив до Києва з Москви, так званого Патріаршого Екзарх всієї України в унії з Москвою, митрополита Київського Іоана (Соколова).