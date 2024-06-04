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Андрій Ковальов Релігієзнавець

Гастролі американських православних в Україні. Чому не реагує СБУ?

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В Україну приїхав громадянин Сполучених штатів Америки, якого московський патріархат в Україні зустрічає ніби Месію

Служба безпеки України проґавила, чи свідомо дозволила проведення московської спецоперації в Україні?

В Україну приїхав громадянин Сполучених штатів Америки, якого московський патріархат в Україні зустрічає ніби Месію. Що відбувається?

В Україну приїхав громадянин США Митрополит Тіхон, в миру Марк Рэймонд Моллард.

Він називає себе архиєпископом Вашингтонським, митрополитом всієї Америки і Канади, але не всі у Православному світі згодні з цим його титулом. Він очолює Православну Церкву у Сполучених Штатах Америки. Що це за структура?

Ця релігійна організація веде свою історію від 1794 року, коли у російських колоніях у північній Америці почали служити російські православні місіонери, які почали засновувати російські парафії у Америці. У 1924 році ці громади оформилися у Російську православну Церкву у Америці, яка була частиною московського патріархату.

За часів Брєжнєва, кремлівські ідеологи порадили патріарху московському Алексію (Сіманському) у 1970 році видати російській Православній Церкві в США Томос про Автокефалію – так і з’являється Православна Церква у США. Церкви афільовані з РПЦ визнали цей Томос. Більшість Православних Церков світу не визнали цю кегебістську спецоперацію і не визнають існування Автокефальної Православної Церкви у США.

Тобто з точки зору Вселенського Православ’я митрополит Тіхон (Моллард) далі очолює парафії РПЦ у США.

В умовах російської агресії проти України російська православна церква в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм (Березовським) опинилася в глухому куті. кіріла гундяєва, який благословляє війну проти України і його представники в Україну приїхати не можуть, так само і ніхто з визнаних Помісних Православних Церков не приїде до Онуфрія і не буде з ним служити. Але російським агентам у рясах потрібне шоу! Єдиний хто може більш-менш безперешкодно приїхати в Україну і висловити солідарність з московським патріархатом в Україні це підлеглий гундяєва зі США - Тіхон Моллард.

По-перше, рпц в Україні хочуть змобілізувати своїх адептів і показати, що хтось їх визнає і хтось до них приїзджає і навіть англійською мовою молиться.

По-друге, Моллард – класичний троянський кінь. Тут він буде розповідати, що публічно, що «Ми підтримуємо всі зусилля України захищати свої кордони і свій суверенітет від агресії рф», але паралельно Моллард англійською мовою озвучує російські наративи про ніби-то «переслідування» московського патріархату в Україні.

По-третє, сам приїзд Молларда в Україну – це прояв солідарності і підтримки рпц в Україні -тобто російських агентів і диверсантів у рясах. Зокрема Моллард побував уже в Банченах, де підтримав підсудного російського агента «Лонгіна» Жара.

По-четверте, Моллард після поїздки в Україну повернеться до США, де буде розповідати про ніби-то «переслідування» московського патріархату в Україні, буде зустрічатися з американськими політиками, журналістами. Його завдання – мінімум підірвати довіру американських еліт до України, а задача максимум – зірвати підтримку України з-боку США і зірвати постачання американської зброї в Україну.

Звідси випливають важливі запитання!

За чий кошт відбувається турне Тіхона (Молларда) в Україні?

Знаючи про наміри Молларда, як українські спецслужби дозволили його приїзд в Україну і проведення цієї квазірелігійної спецоперації?

Ну і наостанок ключове запитання.

То Служба безпеки України проґавила, чи свідомо дозволила проведення московської спецоперації в Україні?

Не кожен хто має громадянство США і говорить англійською мовою є другом України і працює в інтересах України. У США також є агенти кремля у рясах.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: православна церква томос релігія пропаганда РПЦ війна

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