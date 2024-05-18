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Андрій Ковальов Релігієзнавець

Знесення церкового МАФу. Про справжню трагедію

glavcom.ua
У ніч на 17 травня було знесено незаконний «храм»-МАФ. «Главком» був очевидцем цієї події
фото: glavcom.ua

Щодо ліквідованої вчора незаконної молитовної споруди на Старокиївській горі у Києві, яку дехто називає Десятинною церквою

Можливо я вас здивую, але у православній імперії ромеїв, яку ми знаємо під назвою Візантійська імперія руйнували християнські храми. Правда дивно, коли у християнській державі руйнували християнські храми? Але це було звичною справою для Візантії.

Ну наприклад православний імператор міг наказати зруйнувати храм єретиків-аріан, або монофізитів, а їх самих за бороди витягти з храму і дуже сильно побити. Я не кажу, що це правильно і не закликаю так робити, але це була буденність у ромейській імперії, а ми православні так свято шануємо традиції і спадок Візанітії. Я вже мовчу про період іконоборства. Скільки чудових храмів були зруйновані, або згоріли. Але ми схоже забули, як воно жити у справжній христинській державі.

Щодо ліквідованої вчора незаконної молитовної споруди на Старокиївській горі у Києві, яку дехто називає Десятинною церквою, – прохання не називайте це Десятинною церквою. Десятинна церква стояла на цьому місці у 996-1240 роках. Все решта це м’яко кажучи невдала пародія. Десятинний храм Володимира назавжди втрачений і після нього лишилися тілька середньовічна слава Руси-України і дрібні археологічні знахідки. Цей храм втрачений так само, як Колос Родоський, Фароський маяк, чи Вавилонські сади Семіраміди. Так можна спробувати зробити сучасну реконструкцію, або збудувати кіоск у Александрії і назвати його Фароським маяком, але від того він ним не стане і не стане сьомим дивом світу.

Так от у молитовній споруді на Старокиївській горі теж сиділи єретики, які замість Христа проповідували людоненависницький рускій мір. Особливо активним у цій проповіді був будівельник цієї споруди громадянин Росії Харон Юрій Самуїлович, більш відомий, як діяч рпц в Україні під псевдонімом Гєдєон (Харон). Харон – злочинець, сепаратист і колаборант. Під час російського вторгнення в Україну перейшов на бік окупантів та втік до Росії. Тож ця споруда на Старокиївській горі не служила справі спасіння душ. На жаль, через неї багато людей спокусилися і грішили. Чи буде такий храм угодний Богові? Це питання риторичне.

Тепер хочу звернутися до своїх друзів, які сьогодні писали пости про те, що руйнування споруди на Старокиївській горі – це трагедія! Місяць тому у Ногінстку в ерефії брутально знесли єдиний на Московщині храм Православної Церкви України, де православні молилися українською мовою. Це унікальний храм, який на власній земельній ділянці, за власні кошти збудував великий подвижник митрополит Богородський Адриан Старина. Чомусь я не бачив ваших гнівних постів і сліз відчаю за цим храмом. Російські окупанти за десять років війни зруйнували, сплюндрували і осквернили десятки, а може і сотні реальних православних храмів, де проповідували Христа, де приносилася безкровна Жертва, де тисячі людей приходили до Спасіння. Не будьте лицемірами.

Ми розуміємо, що через знесення незаконної будови на Старокиїській горі, – українська влада нарешті продемонструвала своє монопольне право на примус і продемонструвала порушникам закон, у цьому випадку представникам рпц в Україні – свою силу! До речі у Візантії – демонстація сили влади – було святим і не порушним.

А тепер про справжню трагедію.

Трагедія це коли споруда зовні виглядає, як православний храм, а насправді є блокпостом рускава міра і не служить справі Спасіння людських душ, а є спокусою для людей і служить для русифікації українців, проповіді єретичного вчення рускава міра, що призводить до смерті людей.

Трагедія це коли у містах багато храмів і вони стоять порожні, навіть коли там лунає молитва.

Трагедія це коли за Божественною Літургією люди є храмі, але вони не Причащаються.

Трагедія це коли проповідь Христа не лунає за церковними стінами.

Трагедія це коли навіть у стінах храму не лунає українська, інтелектуальна, глибока, богословська, душеспасительна проповідь Євангелія.

Нехай у наших дискусіях ми знайдемо правду та Істину і не будемо спокушатися пропагандою московських єретиків, а Господь нехай спасе і помилує нас!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія православна церква церква

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