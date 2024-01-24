Відмовився від евакуації на початку великої війни. Маловідомий факт про патріарха Філарета

Під час оборони Києва Патріарх продовжував звершувати всі богослужіння, гаряче молився за перемогу України

Святійший Патріарх дуже любить військових. Він із великим інтересом розпитував у мене про ситуацію на фронті, про оборону Києва, про дух воїнів і військових священиків у Збройних Силах, розпитував і молився про кожного свого вихованця – українського священика, які загинули на початку повномасштабної російської агресії.

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Маловідомий факт, на початку повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року Святійшому Патріарху Філарету запропонували виїхав в евакуацію. Але на щастя, на відміну від багатьох пастирів – не поїхав. Він сказав, що залишається зі своєю паствою у Києві, він тоді сказав, що російські окупанти столицю не захоплять.

Під час оборони Києва Патріарх продовжував звершувати всі богослужіння, гаряче молився за перемогу України. Це саме Патріарх Філарет передавав богослужбові книги для капелана нашої бригади, молитовники та іконки для наших воїнів. Як на мене, це і є поведінка справжнього пастиря. Не тікати, не ховатися, а залишатися зі своєю паствою і та ситуація дійно показала хто є хто!

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Патріарх тоді нас – оборонців Києва дуже підтримав своєю молитвою!

На цьому фото одна з наших зустрічей зі Святійшим Патріархом Філаретом, десь рік тому

Сьогодні Святійший Патріарх Філарет свій день народження. Старцеві всієї Руси-України виповнилося 95 років!

Ще жодна людина в історії Української Православної Церкви не служила на Київському архієрейському престолі так багато років, як Святійший Патріарх Філарет.

Це людина-легенда, будівничий Української Православної Церкви, Герой України.

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Я пишаюся, що мав можливість працювати у Київській Патріархії зі Святійшим Патріархом.

Після Революції Гідності, у березні 2014 я почав працювати у прес-центрі Київської Патріархії.

Це були два дуже цікаві роки співпраці зі Святійшим Патріархом Філаретом. Я вдячний йому за ці два роки і головно за величезний досвід, який я здобув. Я пізнав Святійшого Патріарха близько, мав честь з ним спілкуватися, супроводжував його на інтерв’ю і подіях. Я відкрив для себе цю легендарну, історичну і водночас скромну особистість.

Якби Патріарху не було важко, – він був зі мною завжди чесним і відвертим. Ніколи не брехав. В нього не було лукавства. Називав все своїми іменами і чесно про все говорив – прямо в очі. На жаль, більшість з його учнів цього таланту не успадкували.

Ще одна важлива християнська чеснота Патріарха – це його відкритість! Він ніколи не переймався своєю безпекою, не ховався за охороною, щоденно особисто вів прийом громадян. Всіх без виключення: чи президентів і міністрів, чи простої бабусі – парафіянки, архієреїв, чи священиків. Не відмовляв у зустрічі нікому. Це воістину народний Патріарх. Це воістину відкрита Церква. До речі відкритість архієрея – це пряма канонічна вимога. Патріарх Філарет цього принципу свято дотримується і зараз!

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Я почав працювати з Патріархом у непростий час – це і початок російської агресії. Слово Патріарха тоді, як ніколи потрібне було українському народу, його молитва, його гуманітарні ініціативи. Своєю допомогою українській армії – він без перебільшення надихнув мільйони. А Патріарху вже тоді йшов 86 рік. Щоденний насичений графік, багато подій, але обов’язково дотримання графіку і час для молитви.

Інколи, коли Патріарх їхав у авто і бачив, що через пробку не встигає на інтерв’ю, чи богослужіння – він просто виходив з машини і йшов пішки центром Києва. За Патріархом ще треба було встигнути

Ці два роки співпраці з Патріархом були настільки насичені подіями, насправді історичними подіями і знайомствами, що я навіть думаю написати про це окрему книгу спогадів. Повірте, розповісти є що.

Я завжди захоплювався працездатністю Патріарха. Це не просто людина – це скеля! Духовна скеля!

Попри свій поважний вік Святійший Патріарх Філарет продовжує своє архієрейське служіння. Він щодня молиться за нас всіх. Переконаний, що нам зараз важко гідно оцінити роль Святійшого Патріарха в сучасній історії України та Православної Церкви.

Його можуть любити, а можуть і відверто ненавидіти, чи боятися. Дійсно, Патріарх Філарет – це постать, яка не залишає людей байдужими до нього.

Святійший Патріарх Філарет – це людина загартована зрадами. Насамперед зрадами своїх вірних вихованців, які клялися йому у вірності і любові, але бачимо, що він має до будь-якої зради правдиве християнське ставлення. Ці зради його не зломили!

У цей день хочеться нагадати всім вірним чадам нашої Церкви слова апостола Павла: «Пам’ятайте наставникiв ваших, якi проповiдували вам слово Боже» (Євр. 13, 7). І будьте чесні бодай перед собою.

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Многая літа Святійшому Патріарху Філарету!