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Андрій Ковальов Релігієзнавець

Ще один колаборант у рясі. Вгадайте, з якої він церкви!

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Очолювана Філаретом єпархія пішла на співпрацю з росіянами ще у 2022 році
фото з відкритих джерел

Коли російські окупанти зайшли у Нову Каховку Звєрєв наказ обклеїти приміщення свого єпархіального управління російською символікою

Як то кажуть, ніколи такого не було і от знову. Об’явився ще один колаборант у рясі. Хм! Пишіть у коментарях Ваші варіанти представник якої релігійної організації пішов на співпрацю з російськими окупантами у тимчасово окупованій Новій Каховці?

На гаразд! Не буду тримати інтригу. Це знову московський патріархат. Уродженець Кадіївки, Луганської області, громадянин України Юрій Олегович Звєрєв, більш відомий під псевдонімом «митрополит Філарет» пішов на співпрацю з російськими окупантами і публічно взяв російське громадянство. Паспорт громадянина ерефії йому вручив місцевий окупаційний гауляйтер і колаборант так званий «заступник голови» окупаційного «уряду» Херсонської області Сергій Черевко.

Чим відомий «Філарет» Звєрєв? У 2018 році він був серед тих єпископів московського патріархату, які обіцяли Вселенському Патріарху Варфоломію прийти на Об‘єднавчий собор. Зокрема напередодні Об‘єднавчого собору тогочасний Президент України Петро Порошенко запропонував ієрархам РПЦ в Україні зустрітися в Українському Домі, щоб обговорити формат їхньої участі у соборі і майбутнє Православної Церкви України.

Дивина, але кажуть, що Звєрєв тоді приходив на цю зустріч. Але, як бачимо, до Об’єднавчого собору він, так і не дійшов, у принципі, як і російський скоморох у рясі Софроній Дмитрук, який роками грав роль «лідера автокефалістів» у московському патріархаті.

Коли російські окупанти зайшли у Нову Каховку Звєрєв наказ обклеїти приміщення свого єпархіального управління російською символікою. Тоді дехто з адептів РПЦ в Україні кричали, що це провокація, мовляв, «Звєрєв – український патріот», але вже 2 травня 2022 року Звєрєв наказав у всіх храмах своєї єпархії влаштувати поминання проросійських бойовиків, які хотіли проголосити так звану «Одескую народную республіку» і загинули у травні 2014 року в Одесі.

Я познайомився зі Звєрєвим під час конференції у Київському університеті у 2008 році. До речі ту конференцію організовував тогочасний начальник і покровитель Звєрєва – Роман Альбертович Осадченко, більш відомий, як «митрополит Полтавський Філіпп».

Тоді мав нагоду поспілкуватися особисто і зі Звєрєвим і з Осадченком. Це були кондові сєпари, які розповідали про важливість «святої» єдності Росії, України і Білорусі. На моє запитання про автокефалію Української Православної Церкви відповідали, що це не природньо і не можливо, розповідали, що розривати єдність з московським патріархом, – це як розривати хітон Христовий. Тобто стандартні проросійські наративи. До речі Осадченко говорив зі мною українською, а Звєрєв підкреслено російською.

Тепер юридичний факт співпраці з окупантами зафіксовано. Тепер адепти РПЦ в Україні будуть розповідати щось у стилі: «владичєньку заставілі! Он вопще українській патріот і в кєліє у него портрет Бандери…».

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Теги: росія окупанти війна РПЦ Московська церква в Україні Україна колабораціонізм гауляйтер

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Андрій Ковальов

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