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    Думки вголос

    Україна – ключове питання майбутньої зустрічі Байдена і Путіна

    Україна – ключове питання майбутньої зустрічі Байдена і Путіна

    Ментально Україна вже пішла від Москви назавжди

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    Ключевой вопрос на встрече Байдена и Путина, если она состоится 16 июня, – Украина. Это вопрос устройства мира на ближайшие десятилетия. Так же, как на встречах в Ялте в конце 2-й мировой войны главным конфликтным вопросом была Польша. Рузвельт и Черчилль сдали в Ялте Сталину Польшу, а с ней еще и пол-Европы, что предопределило ход мировой истории с 1945 по 1989 годы. У них, правда, не оставалось большого выбора.

    Само слово Ялта стало тогда символом капитуляции Запада перед политической волей и военной мощью советского диктатора, а сегодня, 75 лет спустя, оно же звучит совершенно неадекватным требованием кремлевского сидельца к США.

    «Дайте мне новую Ялту, зону моих исключительных интересов и доминирования на всем постсоветском пространстве».

    Российская власть обращается за решением своих геопсихологических проблем явно не по адресу. Органически не способны в Кремле понять, что проблема их не в англосаксе, которая им якобы постоянно гадит, а прежде всего в них самих, в том, что никто из наших соседей сам никогда не отправится покорно на зону в их грёбаную «Ялту».

    Потому и захлебнулась российская агрессия в Украине еще при полном отсутствии серьезной поддержки Украины со стороны Запада. Ментально Украина уже ушла от Москвы навсегда.

    Поэтому в маниакальной погоне за аншлюсом Кремль упустил прошлой осенью шанс предстать перед родившимся из массовых протестов беларуским гражданским обществом избавителем от безумного диктатора и навсегда потерял Беларусь.

    Поэтому в Закавказье сегодня – Азербайджан, вступивший в НАТО (один народ, две страны), и ненавидящие Кремль Грузия (за аннексию) и Армения (за предательство). Турция впервые за последние 150 лет утвердилась на пороге Северного Кавказа и на побережье Каспия. А про Казахстан и Среднюю Азию в контексте новой Ялты неприлично даже напоминать.

    Так какую же нахрен Ялту собирается Путин обсуждать с Байденом? Он полагает, что демонстрацией военных мускулов, угрозой масштабного вторжения в Украину он уже одержал некую «победу»: называвший его «убийцей» президент США предлагает ему теперь встречу как «руководителю великой державы». Несмотря на все свои провалы на постсоветском пространстве, Путин все еще мнит себя там Смотрящим по району. А Байдена воспринимает как Решалу из соседнего квартала, с которым предстоит перетереть какие-то пограничные вопросы за спиной носителей этих вопросов.

    Но Байден приезжает на встречу как Лидер Запада / Свободного Мира, включающего в себя Украину, с единой и, как он любит повторять, unwavering позицией по Украине.

    Байден действительно инициировал эту встречу, но прежде всего для того, чтобы в прямом общении, исключающем любое недопонимание, предельно доходчиво объяснить Смотрящему, какую огромную цену (политическую, экономическую, военную) придется тому заплатить за вторжение вглубь Украины.

    В лучших чекистских и блатных традициях Путин будет отрицать, что у него были такие намерения и одновременно требовать плату за отказ от них.

    Женева станет не Ялтой 2, а Мальтой 2. Обсуждением условий почетной капитуляции СССР/РФ уже не в З-й, а в 4-й мировой войне.

    P.S. Наиболее последовательно философию путинской 4-й мировой войны озвучил в свое время военный преступник бывший потешный премьер ДНР генерал-майор философских войск ФСБ новоиспеченный кандидат в депутаты ГД РФ от партии «Единая Россия» Бородай: «Границы Русского Мира значительно шире границ Российской Федерации. Я выполняю историческую миссию во имя русской нации, суперэтноса, скрепленного православным христианством. Так же как на Кавказе я борюсь на Украине против сепаратистов, на этот раз не чеченских, а украинских. Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь украинские сепаратисты, которые находятся в Киеве, борются против Российской империи». Умри, Бородай, лучше не скажешь! Платформа Новой Ялты сформулирована с запредельной откровенностью. Только не приходило ли бородаям и путиным в голову, что в подобной системе геополитических координат они сами сепаратисты, коварно изменившие Великой империи Чингиз-хана и династии Юань? Oб этом уже основательно задумываются вежливые желтые люди в Пекине. Но это уже история следующей, 5-й мировой войны.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі США Джозеф Байден Путін
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    Україна – ключове питання майбутньої зустрічі Байдена і Путіна