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    Думки вголос

    Влада хоче оголосити полювання на готівкові кошти українців

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    •  glavcom.ua
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    Влада хоче оголосити полювання на готівкові кошти українців

    Громадяни знову будуть вимушені йти на обман держави при купівлі житла

    ПреЗЕдентським Законопроектом 5153 про тотальне добровільно-примусове декларування доходів громадян фактично оголошується полювання на готівкові кошти залишків українського середнього класу та заробітчан!

    При цьому певні особи нахабно демонструють у своїх деклараціях величезні обсяги готівки у схронах, з яких не збираєтеся заплатити ані копійки. Такий підхід – це знущання над гідністю громадян, які важкою працею змогли заощадити свої копійки чи дітям на квартиру, чи на машину, чи на лікування. А влада намагаєтеся зняти з них податки ще раз.

    Слід не забувати про те, що за амністією все одно будуть йти репресії та санкції. І ті 400 тисяч гривень, які пропонується вважати амністованими, не дають змогу людям придбати, наприклад навіть малесеньку однокімнатну квартиру у обласному центрі, не кажучи вже про Київ.

    Тому – громадяни знову будуть вимушені йти на обман держави при купівлі житла, щоб якось завести ці кошти на рахунки забудовників. Чи відмовляться від цієї авантюри і знову покладуть гроші під матрац чи у трилітрову банку...

    Цей абсурдний ЗЕ-проект слуги планують на наступну тижні приймати в другому читанні і в цілому!

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    Джерело: блог Андрія Павловського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: податки санкції гроші Володимир Зеленський
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    Влада хоче оголосити полювання на готівкові кошти українців