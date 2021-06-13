Влада хоче оголосити полювання на готівкові кошти українців

Громадяни знову будуть вимушені йти на обман держави при купівлі житла

ПреЗЕдентським Законопроектом 5153 про тотальне добровільно-примусове декларування доходів громадян фактично оголошується полювання на готівкові кошти залишків українського середнього класу та заробітчан!

При цьому певні особи нахабно демонструють у своїх деклараціях величезні обсяги готівки у схронах, з яких не збираєтеся заплатити ані копійки. Такий підхід – це знущання над гідністю громадян, які важкою працею змогли заощадити свої копійки чи дітям на квартиру, чи на машину, чи на лікування. А влада намагаєтеся зняти з них податки ще раз.

Слід не забувати про те, що за амністією все одно будуть йти репресії та санкції. І ті 400 тисяч гривень, які пропонується вважати амністованими, не дають змогу людям придбати, наприклад навіть малесеньку однокімнатну квартиру у обласному центрі, не кажучи вже про Київ.

Тому – громадяни знову будуть вимушені йти на обман держави при купівлі житла, щоб якось завести ці кошти на рахунки забудовників. Чи відмовляться від цієї авантюри і знову покладуть гроші під матрац чи у трилітрову банку...

Цей абсурдний ЗЕ-проект слуги планують на наступну тижні приймати в другому читанні і в цілому!

Джерело: блог Андрія Павловського

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