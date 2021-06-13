Зеленський хоче $4 тисячі зарплати для педагогів Президентського університету, – Шкарлет

Президент назвав суму в 4 тисячі, які потрібно забезпечити хоча б для провідних фахівців цього навчального закладу

«Перед тим, як озвучувати суму заробітної плати педагогів в новому виші, потрібно розібратися з концепцією роботи» – міністр освіти та науки

Володимир Зеленський висловив бажання, щоб для найкращих викладачів Президентського університету майбутнього зарплата стартувала від 4 тисяч «або доларів або євро».

Про це розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами міністра, перед тим як точно озвучувати майбутні зарплати викладачів вишу, потрібно розробити концепцію його роботи.

Проте Шкарлет додав, що у розмові із Зеленським президент назвав суму в 4 тисячі, які потрібно забезпечити хоча б для провідних фахівців цього навчального закладу.

«Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні…

4 тисячі. Або доларів, або євро. Принаймні, такі розмови були», – сказав Сергій Шкарлет.

Під час виборчої кампанії 2019 року у штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського у процесі обговорення експерти казали про нібито можливість забезпечити українським вчителям заробітну платню на рівні 4 тисячі доларів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ.

До слова, будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.

Як повідомлялося, міносвіти не отримувало жодних підтверджень порушень у дисертації Ківи.

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