  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Арестович

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чи можливе примирення між Україною та Росією?

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?

    Сьогодні російська пропаганда основну ставку робить на дискредитацію органів військового управління ЗСУ та персоналій на командних посадах

    Мовою оригіналу

    Согласно соцопросам, очень много украинцев хочет помирицца с Россией.

    Посмотрите на эти скрин-шоты.

    С начала июня, по нарастающей идёт вал сообщений, имеющий все признаки очередной информационной кампании направленную на дискредитацию Вооруженных Сил Украины, боевых подразделений, органов управления, командного состава.

    Механизм работает так: сначала безызвестные помойки, на которых можно выложить материалы без предварительной модерации, размещают абсолютно безумные фейки, которые на голову не налазят любому мыслящему человеку, а потом их подхватывают солидные издания.

    К сожалению, украинские источники тоже не чураются этого бреда, приводить не буду, чтобы не способствовать распространению.

    Читайте також

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?
    Чи можливе примирення між Україною та Росією?

    Что бросается в глаза?

    1. Направления черной пропаганды сохранились, но резко упало качество изготавливаемых сообщений.

    Я так понимаю, в Москве решили, что после 73%, заморачиваться тонкостями уже не нужно, народ и не такое схавает.

    2. С 1 июня интенсивность подобных сообщений резко нарастает. Только за сегодня - пять, а нет ещё конца рабочего дня.

    Основной удар идёт на дискредитацию органов военного управления ВСУ и персоналий на командных должностях.

    Думаю, основной задачей, как по классике, является подрыв доверия и дискредитация должностных лиц и институтов, конкретных управленческих решений с целью повлиять на лояльность населения к ним в предверии парламентских выборов в Украине и дипломатических движений по широкому кругу российско-украинских вопросов:

    • минские соглашения,
    • переговоры по газу,
    • международные суды.

    Предупреждён - вооружён.

    Не ведитесь.

    Ну а шансы на помирицца в такой ситуации - можете оценить сами.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Донбас війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ