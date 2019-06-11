Чи можливе примирення між Україною та Росією?
Сьогодні російська пропаганда основну ставку робить на дискредитацію органів військового управління ЗСУ та персоналій на командних посадах
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Согласно соцопросам, очень много украинцев хочет помирицца с Россией.
Посмотрите на эти скрин-шоты.
С начала июня, по нарастающей идёт вал сообщений, имеющий все признаки очередной информационной кампании направленную на дискредитацию Вооруженных Сил Украины, боевых подразделений, органов управления, командного состава.
Механизм работает так: сначала безызвестные помойки, на которых можно выложить материалы без предварительной модерации, размещают абсолютно безумные фейки, которые на голову не налазят любому мыслящему человеку, а потом их подхватывают солидные издания.
К сожалению, украинские источники тоже не чураются этого бреда, приводить не буду, чтобы не способствовать распространению.
Что бросается в глаза?
1. Направления черной пропаганды сохранились, но резко упало качество изготавливаемых сообщений.
Я так понимаю, в Москве решили, что после 73%, заморачиваться тонкостями уже не нужно, народ и не такое схавает.
2. С 1 июня интенсивность подобных сообщений резко нарастает. Только за сегодня - пять, а нет ещё конца рабочего дня.
Основной удар идёт на дискредитацию органов военного управления ВСУ и персоналий на командных должностях.
Думаю, основной задачей, как по классике, является подрыв доверия и дискредитация должностных лиц и институтов, конкретных управленческих решений с целью повлиять на лояльность населения к ним в предверии парламентских выборов в Украине и дипломатических движений по широкому кругу российско-украинских вопросов:
- минские соглашения,
- переговоры по газу,
- международные суды.
Предупреждён - вооружён.
Не ведитесь.
Ну а шансы на помирицца в такой ситуации - можете оценить сами.
Джерело: блог Олексія Арестовича