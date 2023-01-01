Головний урок 2022 року

Не існує сили, яка сильніша за наші рішення

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Главный урок и 2022 года, и всей этой истории – все зависит от нас самих.

Нужно понять это очень хорошо, ибо это одновременно – и главный секрет, и главная формула победы.

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Мы решаем, мы, коллективно – жить нам, как народу или умереть, плакать или смеяться в лицо опасности, поломаться или победить?..

Никакие обстоятельства не могут быть выше решения и качество решения определяет все.

Мы выбрали жить, смеяться и сломать вековечного, черного, сатанинского врага.

Сломать и додавить гадину ногой – во имя нас, во имя мира, света и будущего.

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И это наше решение – не отменить.

Не существует силы, сильнее наших решений.

Ничто не способно повлиять на силу и содержание наших решений – принятие решений – целиком прерогатива и полная свобода человека.

Бог устроил так, что у наших решений – абсолютный иммунитет от любого влияния.

Любое влияние на наши решения допускаем только мы сами – и это тоже решение – немного сдаться, немного уступить.

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Не принимайте решений уступить хотя бы чуть-чуть ни при каких обстоятельствах, как бы иногда низко не упал моральный дух, какие бы тяжёлые состояния иногда мы не испытывали.

Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, только атакуйте.

Силу побеждать дают наши личные решения.

Кремль сделал ставку на длинную волю, на то, что если собрать силы и долго бить в одну точку, рано или поздно – получится пробить.

Этому учит их вся их история.

Но в этот раз – наступило время нашей истории.

Мерзость, которую они вобрали в себя своИми решениями – это мерзость «…псов, раз за разом возвращающихся на свою блевоту» (2 Петра, 2:22).

И они разожгли в нас огонь – огонь праведной ненависти ко злу, неотделимой от истинной любви к свету.

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С каждой их подлостью, с каждой их нечеловеческой грязной пакостью наш огонь разгорается все больше и больше.

Этот огонь снесет змея, каким бы длинным не было его жало.

Мы срежем ему голову и это наше решение и его результаты – не отменить.