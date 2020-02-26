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    Думки вголос

    Про війну в Сирії та адептів мантри «російська армія за потреби може захопити пів України»

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Про війну в Сирії та адептів мантри «російська армія за потреби може захопити пів України»

    Воюють люди, а не зброя

    Мовою оригіналу

    Тяжелейшие бои в провинции Идлиб в Сирии, где войска Асада, при поддержке россиян и иранцев, пытаются захватить территорию, которая по договорённостям с Турцией, осталась за протурецкой фракцией боевиков.

    Это месть Путина, за облом в Ливии, который устроил ему Эрдоган, введя турецкий контингент, мгновенно изменивший расстановку сил не в пользу генерала Хафтара и его российских союзников.

    Но на что я хочу обратить ваше внимание.

    Нынешнее наступление сирийской армии началось 19 декабря 2019 года, т.е. идёт уже больше двух месяцев (!).

    24 февраля турки перешли в контрнаступление. Стороны вовсю применяют все имеющиеся средства: авиацию, тяжёлое ракетное вооружение, тяжёлую артиллерию, танки, все (только турки воздерживаемся пока от применения своей авиации).

    Напряжение боев очень высокое. Параллельно идут переговоры Путина с Эрдоганом.

    Результаты? Там продвинулись на один край деревни, здесь на другой.

    А ведь турецкая армия - одна из самых боеспособных в НАТО, и самое главное - на поколение, а то и на два старше сирийской по качеству сил и средств, по техническому оснащению.

    Отсюда, мораль:

    воевать трудно. И если стороны желают драться, техническое преимущество стремительно нивелируется, несмотря на все штучки, самолёты, ракеты и системы и начинаются тяжёлые, затяжные бои, с большими потерями и политической неясностью, за которой идут переговоры.

    Про-асадовские силы умудряются ходить в успешные наступления против количественно и качественно более сильного противника.

    Это я так - адептам мантры «российская армия ужасно сильна, лучше оснащена и захватит у нас пол-Украины минимум, если что».

    Нужно просто бить и все.

    Бить и не сдаваться.

    И вместо героических захватов, выйдет жестокая кровавая баня с ничтожными по сравнению с размахом результатами, т.е. крупнейшим политическим провалом для агрессора.

    Не оружие воюет, а люди.

    Когда-то вьетнамцы уделали США, а афганцы - СССР, при абсолютно несопоставимых потенциалах сторон.

    Победа - внутри солдата. Поражение, впрочем, тоже.

    И только от него зависит, что он выберет в результате.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина Росія США Сирія НАТО війна
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