Розпочалася третя фаза війни з Росією
Якщо ми почнемо відповідати ненавистю та помстою Росії – будемо робити помилки
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Противник открыл очередной кран ненависти и зла, выложив видео издевательств над нашим пленным, взорвав азовцев, обстреляв спальный район Николаева средь белого дня.
Тем самым ознаменовав третью фазу войны.
Градус ненависти в украинском обществе должен вызвать у нас ответную реакцию, подтолкнув к ошибкам.
Они готовят битву за юг в крайне невыгодных для них условиях. А ставка крайне высока.
Если мы будем жить и воевать с холодной головой, то шансов у них вообще никаких нет. Их ждёт тотальный разгром.
Наш козацкий драйв в степях Херсонщины закрутит их колонны с десантниками, перемешав с чернозёмом.
Если же мы начнем отвечать реакциями ненависти и мести, творя зло – будем делать ошибки. Будем превращаться в таких, как они: в нелюдей из болот.
А тут не до драйва.
Мы защищаем и освобождаем своих людей и свою землю.
И эту хтонь победим светом, драйвом и точным оружием.
А всех виновных найдём и накажем с холодной головой.
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