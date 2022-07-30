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Олексій Арестович військовий експерт

Розпочалася третя фаза війни з Росією

Сьогодні, 15:06 glavcom.ua
Ми переможемо ворога світлом, драйвом та точною зброєю

Якщо ми почнемо відповідати ненавистю та помстою Росії – будемо робити помилки

Мовою оригіналу

Противник открыл очередной кран ненависти и зла, выложив видео издевательств над нашим пленным, взорвав азовцев, обстреляв спальный район Николаева средь белого дня.

Тем самым ознаменовав третью фазу войны.

Градус ненависти в украинском обществе должен вызвать у нас ответную реакцию, подтолкнув к ошибкам.

Они готовят битву за юг в крайне невыгодных для них условиях. А ставка крайне высока.

Если мы будем жить и воевать с холодной головой, то шансов у них вообще никаких нет. Их ждёт тотальный разгром.

Наш козацкий драйв в степях Херсонщины закрутит их колонны с десантниками, перемешав с чернозёмом.

Если же мы начнем отвечать реакциями ненависти и мести, творя зло – будем делать ошибки. Будем превращаться в таких, как они: в нелюдей из болот.

А тут не до драйва.

Мы защищаем и освобождаем своих людей и свою землю.

И эту хтонь победим светом, драйвом и точным оружием.

А всех виновных найдём и накажем с холодной головой.

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Теги: #stoprussia росія війна

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Олексій Арестович

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