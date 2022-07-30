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Олексій Копитько радник Міністра оборони

Чому Росія програє Україні

Сьогодні, 12:17 glavcom.ua
Україні потрібно диктувати Росії свої умови

Коли росіяни відчувають, що втратили ініціативу, вони намагаються «перевернути дошку»

Мовою оригіналу

В каких случаях россияне проигрывают?

У них всего – больше. И немало сильных сторон.

Они проигрывают:

  • Когда не могут просчитать воздействие факторов, которых у них самих нет (самоорганизацию граждан).
  • Когда мы действуем нешаблонно (напр., обращаемся за поддержкой не только к элитам, но и напрямую к народам) и нелинейно.
  • Когда мы не ведемся на их провокации. Агрессор владеет инициативой, но теряет преимущество, если не может вызвать ожидаемую реакцию с нашей стороны.
  • Когда мы действуем быстрее, особенно – на упреждение. Особенно – когда перехватываем инициативу.
  • Когда мы лучше организованы.
  • Когда мы способны долго сохранять мотивацию.

Ключевое – инициатива, возможность диктовать условия.

Когда россияне чувствуют, что утратили инициативу, они пытаются «перевернуть доску», создать ситуацию, где все ходы как бы с нуля, и они ходят первыми.

Россияне всеми силами стараются:

  • Замедлить нас
  • Дезорганизовать нас, чтобы в хаосе мы сжигали дефицитные ресурсы
  • Загнать нас в рамки своих шаблонов (война на истощение)
  • Сделать нас предсказуемыми и примитивными, неспособными на 2-3х-ходовки
  • Управлять нашими реакциями
  • Отрезать помощь

Список можно уточнять. Но это простейший чек-лист: как влияет то или иное наше действие на ситуацию. Ускоряет или замедляет? Добавляет помощи или снижает объемы? Мотивирует или подталкивает опустить руки?

Даже в чудовищной эмоциональной ситуации такая оценка помогает удержаться и не дать врагу повод для радости.

Двигаться вперед.

Готовить возмездие.

Не выплескивать эмоции, а быть готовым поддержать и воплотить решения, которые это возмездие обеспечат.

Сколько бы времени на это не понадобилось.

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Теги: #stoprussia війна росія

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