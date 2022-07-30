Чому Росія програє Україні
Коли росіяни відчувають, що втратили ініціативу, вони намагаються «перевернути дошку»
Мовою оригіналу
В каких случаях россияне проигрывают?
У них всего – больше. И немало сильных сторон.
Они проигрывают:
- Когда не могут просчитать воздействие факторов, которых у них самих нет (самоорганизацию граждан).
- Когда мы действуем нешаблонно (напр., обращаемся за поддержкой не только к элитам, но и напрямую к народам) и нелинейно.
- Когда мы не ведемся на их провокации. Агрессор владеет инициативой, но теряет преимущество, если не может вызвать ожидаемую реакцию с нашей стороны.
- Когда мы действуем быстрее, особенно – на упреждение. Особенно – когда перехватываем инициативу.
- Когда мы лучше организованы.
- Когда мы способны долго сохранять мотивацию.
Ключевое – инициатива, возможность диктовать условия.
Когда россияне чувствуют, что утратили инициативу, они пытаются «перевернуть доску», создать ситуацию, где все ходы как бы с нуля, и они ходят первыми.
Россияне всеми силами стараются:
- Замедлить нас
- Дезорганизовать нас, чтобы в хаосе мы сжигали дефицитные ресурсы
- Загнать нас в рамки своих шаблонов (война на истощение)
- Сделать нас предсказуемыми и примитивными, неспособными на 2-3х-ходовки
- Управлять нашими реакциями
- Отрезать помощь
Список можно уточнять. Но это простейший чек-лист: как влияет то или иное наше действие на ситуацию. Ускоряет или замедляет? Добавляет помощи или снижает объемы? Мотивирует или подталкивает опустить руки?
Даже в чудовищной эмоциональной ситуации такая оценка помогает удержаться и не дать врагу повод для радости.
Двигаться вперед.
Готовить возмездие.
Не выплескивать эмоции, а быть готовым поддержать и воплотить решения, которые это возмездие обеспечат.
Сколько бы времени на это не понадобилось.
Коментарі — 0