Литва закликала Євросоюз запровадити санкції проти Білорусі



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Від ситуації з правами людини залежатиме співпраця Литви з владою Білорусі, - Науседа

Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей, доля кількох тисяч людей невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюзу слід обговорити санкції проти Білорусі у відповідь на репресії влади. Про це повідомляє Delfi.

«Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалеку не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки», - сказав Науседа.

«Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які закриті, або їх доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці», - він.

За словами Науседи, від ситуації з правами людини залежатиме співпраця Литви з владою Білорусі.

«Якщо режим Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я не вважаю, що співпраця можлива. Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані і в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх зарубіжних партнерів», - додав він.

Як повідомлялося, опонентка Лукашенка на виборах президента покинула Білорусь. Вона наразі перебуває у Литві.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».