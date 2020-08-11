Опонентка Лукашенка на виборах президента виїхала з Білорусі



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Ввечері 10 серпня штаб Тіхановської поінформував, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі

Тіхановська наразі перебуває у Литві - МЗС Литви

Головна опонентка чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановська виїхала з Білорусі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус на своїй сторінці у Twitter.

Міністр поінформував, що Тіхановська наразі перебуває у Литві.

Як повідомлялося, ввечері 10 серпня штаб Тіхановської поінформував, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі. Тільки через кілька годин вона вийшла на зв'язок.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».