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    У світі

    Опонентка Лукашенка на виборах президента виїхала з Білорусі

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    Ввечері 10 серпня штаб Тіхановської поінформував, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі - Опонентка Лукашенка на виборах президента виїхала з Білорусі
    Ввечері 10 серпня штаб Тіхановської поінформував, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі

    Тіхановська наразі перебуває у Литві - МЗС Литви

    Головна опонентка чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановська виїхала з Білорусі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус на своїй сторінці у Twitter.

    Міністр поінформував, що Тіхановська наразі перебуває у Литві.

    Як повідомлялося, ввечері 10 серпня штаб Тіхановської поінформував, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі. Тільки через кілька годин вона вийшла на зв'язок.

    Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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    ЦВК МЗС Білорусь ЗМІ правозахисники міністр вибори Олександр Лукашенко протест Литва Twitter
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