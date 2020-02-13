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    Думки вголос

    Захід і Росія хочуть домовитися, щоб перетворити Україну на Боснію і Герцоговину?

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Захід і Росія хочуть домовитися, щоб перетворити Україну на Боснію і Герцоговину?

    Забезпечувати виконання міжнародного договору по знешкодженню України буде зв'язка Козак (РФ) - Єрмак

    Мовою оригіналу

    Транзит Богдан-Ермак.

    Тренд «порешать внутри» сменился трендом «договориться снаружи» примерно за шесть месяцев на должности президента.

    Те, кто боялся усиления Коломойского, могут с большой пользой для себя убедиться, что для транзитной страны в транзитный период своей истории внешнее всегда будет перекрывать внутреннее по важности.

    Коллективный договор по Украине коллективного Запада и Москвы ясен:

    • финляндизация: слабое, ни на что серьезно не влияющее государство, вечно зависящее от международной финансовой помощи.

    Украина за шесть лет показала, что она достаточно сильна, чтобы не попасть под Россию целиком, и слишком слаба, чтобы всерьёз оказать ей сопротивление, достаточное для разрыва цепей влияния и реально интегрироваться на Запад.

    Общее решение: ну так не доставайся же никому.

    Обеспечивать выполнения международного договора по обезвреживанию Украины будет связка Козак (РФ) - Ермак.

    Козак по совместительству назначен разруливателем по Беларуси.

    Что означает для Путина смену политики в отношении двух ключевых государств будущего СССР-2: переход от силового давления, которое не прошло, к мягкому поглощению.

    Это тем более важно, в условиях, когда Путин затеял переформатирование власти и рекомбинацию силовиков, экономика РФ просела под санкциями, и Запад показал, что совсем сдать Украину не даст, возникли проблемы с Турцией в Сирии и Ливии.

    Зеленского сломали на страхе покушения, он все больше превращается в марионетку, с иллюзией принятия самостоятельных решений, не имеющую ни ресурса, ни желания для аппаратной силовой, и уж тем более - международной борьбы.

    Да и вся его картина мира просто просит финляндизации: чтобы миръ, «Сваты» и вернуться в 2008-й.

    Ближайшие политические задачи окружения Зеленского:

    • окончательно сломать гражданское сопротивление внутри Украины,
    • скормить электорату пару достижений, которые можно было бы выдать за прогрессъ и заботу о народе: ибо к маю-июню начнут подводить итоги первого года правления, а их пока не очень.

    Определяющим станет результат схватки Ермак - Аваков, которые хотят разного, а вот в методах (запугивание президента) схожи.

    С подведениями итогов года, с традиционной каруселью «смена правительства - выборы» запаса хватит ещё месяцев на шесть-восемь.

    Т.е. ноябрь.

    Следущая смена политического такта:

    • результат выборов в США, результат местных выборов в Украине, возможный результат в деле присоединения ОРДЛО, результаты экономических экспериментов, промежуточный результат путинской перестройки.

    Сразу скажу, я не верю в успех попытки финляндизации Украины, эта история тоже провалится, несмотря на отчаянное желание 65 % электората финляндизироваться.

    И помните, что финляндизация - это не превращение в Финляндию, это превращение в Боснию и Герцеговину.

    Транзитную страну очень хочется финляндизировать, но она же и совершенно не желает финляндизироваться, потому, что финляндизация это болото, а какое болото на двойном транзите?..

    Политика после провала тренда на финляндизацию - вот вопрос.

    Центральный вопрос истории Украины.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія Донбас Боснія і Герцеговина Дмитро Козак
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