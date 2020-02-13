Захід і Росія хочуть домовитися, щоб перетворити Україну на Боснію і Герцоговину?

Забезпечувати виконання міжнародного договору по знешкодженню України буде зв'язка Козак (РФ) - Єрмак

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Транзит Богдан-Ермак.

Тренд «порешать внутри» сменился трендом «договориться снаружи» примерно за шесть месяцев на должности президента.

Те, кто боялся усиления Коломойского, могут с большой пользой для себя убедиться, что для транзитной страны в транзитный период своей истории внешнее всегда будет перекрывать внутреннее по важности.

Коллективный договор по Украине коллективного Запада и Москвы ясен:

финляндизация: слабое, ни на что серьезно не влияющее государство, вечно зависящее от международной финансовой помощи.

Украина за шесть лет показала, что она достаточно сильна, чтобы не попасть под Россию целиком, и слишком слаба, чтобы всерьёз оказать ей сопротивление, достаточное для разрыва цепей влияния и реально интегрироваться на Запад.

Общее решение: ну так не доставайся же никому.

Обеспечивать выполнения международного договора по обезвреживанию Украины будет связка Козак (РФ) - Ермак.

Козак по совместительству назначен разруливателем по Беларуси.

Что означает для Путина смену политики в отношении двух ключевых государств будущего СССР-2: переход от силового давления, которое не прошло, к мягкому поглощению.

Это тем более важно, в условиях, когда Путин затеял переформатирование власти и рекомбинацию силовиков, экономика РФ просела под санкциями, и Запад показал, что совсем сдать Украину не даст, возникли проблемы с Турцией в Сирии и Ливии.

Зеленского сломали на страхе покушения, он все больше превращается в марионетку, с иллюзией принятия самостоятельных решений, не имеющую ни ресурса, ни желания для аппаратной силовой, и уж тем более - международной борьбы.

Да и вся его картина мира просто просит финляндизации: чтобы миръ, «Сваты» и вернуться в 2008-й.

Ближайшие политические задачи окружения Зеленского:

окончательно сломать гражданское сопротивление внутри Украины,

скормить электорату пару достижений, которые можно было бы выдать за прогрессъ и заботу о народе: ибо к маю-июню начнут подводить итоги первого года правления, а их пока не очень.

Определяющим станет результат схватки Ермак - Аваков, которые хотят разного, а вот в методах (запугивание президента) схожи.

С подведениями итогов года, с традиционной каруселью «смена правительства - выборы» запаса хватит ещё месяцев на шесть-восемь.

Т.е. ноябрь.

Следущая смена политического такта:

результат выборов в США, результат местных выборов в Украине, возможный результат в деле присоединения ОРДЛО, результаты экономических экспериментов, промежуточный результат путинской перестройки.

Сразу скажу, я не верю в успех попытки финляндизации Украины, эта история тоже провалится, несмотря на отчаянное желание 65 % электората финляндизироваться.

И помните, что финляндизация - это не превращение в Финляндию, это превращение в Боснию и Герцеговину.

Транзитную страну очень хочется финляндизировать, но она же и совершенно не желает финляндизироваться, потому, что финляндизация это болото, а какое болото на двойном транзите?..

Политика после провала тренда на финляндизацию - вот вопрос.

Центральный вопрос истории Украины.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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