«Більше, ніж необхідно»: Разумков назвав кількість нардепів у монобільшості



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для розпуску парламенту

Монобільшість у Верховній Раді наразі налічує 246 народних депутатів. Це унеможливлює дострокове припинення повноважень парламенту через відсутність коаліції.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Підставою для дострокового припинення повноважень (Верховної Ради VIII скликання, – ред.) була навіть не довіра чи недовіра (населення, – ред.), а відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості. У двох фракціях не набиралося 226-ти народних депутатів», – сказав Разумков.

«Станом на сьогодні в монобільшості є 246 (депутатів, – ред.), якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше, ніж необхідно», – зазначив спікер.

Нагадаємо, Разумков виключає можливість розпуску Ради.

До слова, Володимир Зеленський радіє, що першого хабарника виявили саме в «Слузі народу».

Як повідомлялося, Олександра Юрченка, якому інкримінують отримання хабарів, виключили з фракції «Слуга народу».

До відома, 1 вересня «Слуги народу» виключили з фракції автора «Єрмак-скандалу» Гео Лероса. Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.