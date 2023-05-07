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Аркадій Бабченко Журналіст

Чому не люблять російських лібералів

glavcom.ua
Представник російської делегації здійснив відкрите викрадення чужого майна

Коли лінія фронту зміститься під Курськ, у російських лібералів  Україна нападе на РФ

Давайте я вам поясню, чому російських лібералів всі вважають *удаками і чому це правильно.

Відкриваємо Кримінальний кодекс навіть вашої Російської Федерації. Я вже не говорю про нормальні країни.

Стаття 161. Частина друга. Пункт «Ге»

Читаємо.

«Пограбування, тобто відкрите викрадання чужого майна, скоєне із застосуванням насильства, не небезпечного для життя та здоров'я, або загрозою застосування такого насильства…»

Так ось. На відео, яке ви публікуєте, ваш *бучий представник російської делегації здійснює відкрите викрадення чужого майна. Із застосуванням насильства, не небезпечного для життя.

У юридичних термінах – грабіж. До семи років позбавлення.

Він відкрито, на очах усього світу, нападає на громадянина України з метою пограбування, відбираючи у нього його майно – державний символ його країни.

Хто напав? Правильно: українець російською! Бінґо!

І це пишуть вони усі. Це всі російських ліберальних ЗМІ зараз. «Представник України напав». Це й у повідомленні ТАСС так. Яке вони передруковують.

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Росіянські ліберальні ЗМІ передруковують повідомлення ТАСС, де українець у відповідь на пограбування «напав» на росіянина – і норм, нічого не тисне, за що ви нас так не любите, поверніть шенген, ми такі ж жертви.

Я вам щиро кажу – коли лінія фронту зміститься під Курськ, у них Україна нападе на Росію.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: викрадення пограбування ЗМІ росія

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