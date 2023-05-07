Чому не люблять російських лібералів

Коли лінія фронту зміститься під Курськ, у російських лібералів Україна нападе на РФ

Давайте я вам поясню, чому російських лібералів всі вважають *удаками і чому це правильно.

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Відкриваємо Кримінальний кодекс навіть вашої Російської Федерації. Я вже не говорю про нормальні країни.

Стаття 161. Частина друга. Пункт «Ге»

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Читаємо.

«Пограбування, тобто відкрите викрадання чужого майна, скоєне із застосуванням насильства, не небезпечного для життя та здоров'я, або загрозою застосування такого насильства…»

Так ось. На відео, яке ви публікуєте, ваш *бучий представник російської делегації здійснює відкрите викрадення чужого майна. Із застосуванням насильства, не небезпечного для життя.

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У юридичних термінах – грабіж. До семи років позбавлення.

Він відкрито, на очах усього світу, нападає на громадянина України з метою пограбування, відбираючи у нього його майно – державний символ його країни.

Хто напав? Правильно: українець російською! Бінґо!

І це пишуть вони усі. Це всі російських ліберальних ЗМІ зараз. «Представник України напав». Це й у повідомленні ТАСС так. Яке вони передруковують.

Росіянські ліберальні ЗМІ передруковують повідомлення ТАСС, де українець у відповідь на пограбування «напав» на росіянина – і норм, нічого не тисне, за що ви нас так не любите, поверніть шенген, ми такі ж жертви.

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Я вам щиро кажу – коли лінія фронту зміститься під Курськ, у них Україна нападе на Росію.