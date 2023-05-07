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Росіяни за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини: є поранені
Окупанти впродовж доби завдали завдали 18 ударів по Донеччині
фото з відкритих джерел

Загарбники за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини

За день, 7 травня, окупанти завдали 18 ударів по 11 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено понад 30 будинків, є поранені. Про це пише Національна поліція України.

Війська РФ обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Північне, села Времівка, Максимівка, Новоселівка Перша. Зазначається, що ворог бив ракетами С-300, а також вів обстріли з «градів» та артилерії. 

Загалом було знищено та пошкоджено 46 цивільних об’єктів, з них 36 житлових будинків, будинок для літніх людей, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру.

На Дружківку російські військові спрямували 2 ракети С-300, поцілили в житловий сектор. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних осель і соціальна інфраструктура. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Внаслідок ворожих обстрілів є поранені в Авдіївці, Красногорівці, Нью-Йорку, Північному, Максимівці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також за добу було евакуйовано ще 229 людей. Загалом з початку обов’язкової евакуації евакуйовано 68 048 осіб, серед них 8 077 – діти, 3 049 – люди з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли групу правоохоронців, які проводили евакуацію жителів Бахмута Донецька область у більш безпечне місце.

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Теги: окупанти Бахмут ворог влада інфраструктура будинок поліція Авдіївка військові контрнаступ

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