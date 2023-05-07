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Що вигадали окупанти? ЗСУ вказали на нову тактику росіян

Діана Гасюк
glavcom.ua
Що вигадали окупанти? ЗСУ вказали на нову тактику росіян
загарбники розширюють тактику, випробовуючи українську ППО
фото з відкритих джерел

Росіяни використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони

Російські окупаційні війська використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони. Про це заявила в ефірі телемарафону «Єдині новини» керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Відповідаючи на запитання щодо зміни тактики загарбників, яка спостерігається останніми тижнями, зокрема активність ворожої авіації і пов'язані з цим часті повітряні тривоги, Гуменюк зауважила, що це також є елементом психологічного тиску на населення України. Адже крім вогневого впливу, Росія намагається домогтися морально-психологічного виснаження українців.

«Те, що вони намагаються використовувати різні тактики – вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються... знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони», – пояснила речниця.

Раніше повідомлялося, що міноборони РФ розсекретило інформацію про те, скільки  платять за вбивство українців.

Читайте також: Міноборони пояснило особливість тактики російських окупантів
Теги: росія Міноборони вбивство Міноборони РФ населення Єдині новини

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