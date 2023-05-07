Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян

Михайло Подоляк прокоментував сварку Пригожина з Міноборони РФ

Сварка голови ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина з Міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги. Сьогодні ж українцям необхідно зосередитись на майбутньому наступі наших воїнів. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Образлива публічна дискусія в «спец-трикутнику» Пригожина-Кадирова-Шойгу за мовчазної співучасті Суровікіна взагалі не потребує обговорення…», – пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, сварка в керівництві Росії довкола Бахмуту має на меті лише відволікання уваги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз головне – передгрозова тиша, накопичення зброї та руйнування російського тилу…», – додав Подоляк.

Нагадаємо, що раніше Євген Пригожин перед анонсованим виходом із Бахмута і після багатомісячних спроб його захопити раптом повідомив, що це місто не має стратегічного значення для РФ, а його взяття нібито не було головною метою операції окупантів під назвою «Бахмутська м'ясорубка»

До слова, нещодавно прозвучала заява Кадирова про те, що він готовий замінити своїми воєнними солдат Пригожина.