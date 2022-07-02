Історія російського хокеїста Федотова. Хотів СРСР – тримай в обидві руки
Усі бажання мають здійснюватися
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Не собирался ничего писать, глубоко плевать уже, пока не увидел фотку. Но это же так прекрасно, что не удержаться. Единство места и формы, такскть. Во всех смыслах. Мммм….
В Петербурге задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Он защищал ворота сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где команда завоевала серебро, а в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Ему вменяют статью 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет). Хоккеист планировал покинуть Россию.
И вот носишь ты майку «СССР», играешь за Центральный Спортивный Клуб Армии, которая ведет в это время совершенно ублюдочную войну, топишь за дедов, Россию и величие, жахаешься в десны с доверенным лицом и депутатом Третьяком и вдруг – Х*як, вы слушаете «Маяк.
Чудовищная ошибка происходит. Кто бы мог подумать.
Ваня. Какая тебе, к чертям, Филадельфия.
Хотел СССР? Ну, так и держи в обе руки!
Вот тебе железный занавес, вот тебе выездные визы, вот тебе ГУЛАГ, вот тебе повестка в армию.
Отправьте мальчика служить в Украинскую ССР. Остров Змеиный.
Ты же мечтал о такой прос*анной стране? Ну, на.
Сиди, Ваня, дома. Во всех смыслах.
Все желания должны исполняться.
Слушай песню «Валенки».
Филадельфию ему, бл*дь.
Пломбир кушай!
Джерело: блог Аркадія Бабченка