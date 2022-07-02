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    Думки вголос

    Історія російського хокеїста Федотова. Хотів СРСР – тримай в обидві руки

    Ваню, яка тобі, до біса, Філадельфія - Історія російського хокеїста Федотова. Хотів СРСР – тримай в обидві руки
    Ваню, яка тобі, до біса, Філадельфія

    Усі бажання мають здійснюватися

    Мовою оригіналу

    Не собирался ничего писать, глубоко плевать уже, пока не увидел фотку. Но это же так прекрасно, что не удержаться. Единство места и формы, такскть. Во всех смыслах. Мммм….

    В Петербурге задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Он защищал ворота сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где команда завоевала серебро, а в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Ему вменяют статью 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет). Хоккеист планировал покинуть Россию.

    И вот носишь ты майку «СССР», играешь за Центральный Спортивный Клуб Армии, которая ведет в это время совершенно ублюдочную войну, топишь за дедов, Россию и величие, жахаешься в десны с доверенным лицом и депутатом Третьяком и вдруг – Х*як, вы слушаете «Маяк.

    Чудовищная ошибка происходит. Кто бы мог подумать.

    Ваня. Какая тебе, к чертям, Филадельфия.

    Хотел СССР? Ну, так и держи в обе руки!

    Вот тебе железный занавес, вот тебе выездные визы, вот тебе ГУЛАГ, вот тебе повестка в армию.

    Отправьте мальчика служить в Украинскую ССР. Остров Змеиный.

    Ты же мечтал о такой прос*анной стране? Ну, на.

    Сиди, Ваня, дома. Во всех смыслах.

    Все желания должны исполняться.

    Слушай песню «Валенки».

    Филадельфию ему, бл*дь.

    Пломбир кушай!

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія СРСР хокей НХЛ #stoprussia
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    Історія російського хокеїста Федотова. Хотів СРСР – тримай в обидві руки