Історія російського хокеїста Федотова. Хотів СРСР – тримай в обидві руки

Усі бажання мають здійснюватися

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Не собирался ничего писать, глубоко плевать уже, пока не увидел фотку. Но это же так прекрасно, что не удержаться. Единство места и формы, такскть. Во всех смыслах. Мммм….

В Петербурге задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Он защищал ворота сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где команда завоевала серебро, а в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Ему вменяют статью 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет). Хоккеист планировал покинуть Россию.

И вот носишь ты майку «СССР», играешь за Центральный Спортивный Клуб Армии, которая ведет в это время совершенно ублюдочную войну, топишь за дедов, Россию и величие, жахаешься в десны с доверенным лицом и депутатом Третьяком и вдруг – Х*як, вы слушаете «Маяк.

Чудовищная ошибка происходит. Кто бы мог подумать.

Ваня. Какая тебе, к чертям, Филадельфия.

Хотел СССР? Ну, так и держи в обе руки!

Вот тебе железный занавес, вот тебе выездные визы, вот тебе ГУЛАГ, вот тебе повестка в армию.

Отправьте мальчика служить в Украинскую ССР. Остров Змеиный.

Ты же мечтал о такой прос*анной стране? Ну, на.

Сиди, Ваня, дома. Во всех смыслах.

Все желания должны исполняться.

Слушай песню «Валенки».

Филадельфию ему, бл*дь.

Пломбир кушай!

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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