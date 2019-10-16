Європа - це не тільки права, Європа - це ще й обов'язки

Пенсії платяться зі штрафів, мита та податків. Якщо ти їх не платиш - пенсій не буде

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Давай-те ка я скажу вещи, крайне неприятные процентов, наверное, для девяноста жителей Украины. Вещи при этом - совершенно банальные и простые, как дважды два.

Европа - это не только права.

Европа - это еще и обязанности.

Нигде в мире вы не сможете купить ничего ни у кого без чека. Единственное исключение - воскресные толкучки. Они не коммерческая деятельность. Остальное - обязательно. Закон таков. Соблюдают, конечно, не все, но закон - таков.

Кружка глинтвейна в Кракове - с чеком, колбаска в Дрездене - чек, билет в автобусе - чек, пучок зелени на рынке - чек. Иногда доходит до абсурда. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что я покупал в Европе самое малое. Это был винт. Винт для сломавшейся ручки чемодана. Цену даже сейчас помню - тридцать шесть центов.

Этот винт был пришпандорен степлером к чеку. Меня, помню, это взбесило тогда - да задолбали вы уже деревья уничтожать, вы на эти чеки бумаги переводите, сколько ни одна Грета не спасет, в автобусе вместе с билетиком на полтора евро целую фискальную простыню выдают - но иначе никак.

Любая продажа любых товаров и услуг - только с чеками.

Да, все ФОПы должны быть с кассовыми аппаратами.

Да, вот так.

Да, и никак иначе.

Вот так вот.

Кассовый аппарат сейчас размером с банковский терминал, и когда я говорю про чек к пучку укропа на рынке - нет, я нифига не утрирую. Да, бабушка. Да, на рынке. Да, пучок укропа. Это именно так. Она обязана выдать вам чек. И не дай бог она этого не сделает. Бабушке трындец. Со всем её зубожинням.

Уход большого бизнеса от налогов путем оформления всех сотрудников через ФОПы должен быть прекращен. Это даже не обсуждается.

Продажа алкоголя после одиннадцати должна быть запрещена. Смысл этого запрета в том, чтобы убрать алконавтов с детских площадок ночью. C этой задачей этот запрет справляется отлично. Как только продажа баклажек в ларьках прекращается, так сразу мат и ссанина в детской песочнице в два часа ночи прекращаются тут же. В этот же день. Дважды я жил в странах, где во время моего проживания вводили этот запрет, и дважды он срабатывал на ура. Детские площадки - для детей. Для бухания - кабаки и бары. Не можешь позволить пивняк, закупайся пивом по выходным сразу на неделю.

Да, вот так. И никак иначе.

Да, неудобно.

Ничего, привыкнешь.

Я вот привык.

Возврат продажи бояры и фуфыриков ночью - это не просто галимый популизм. Это неуважение к своей нации, это уничтожение здоровья нации. Это преступление против нации. Тем более, когда этот рубикон уже был перейден и запрет введен.

Штрафы за нарушение ПДД должны быть в среднем евро так по пятьсот. Нарушение на два км в час - сотка. И никаких «плюс десять километров». Непристегнутый ремень - полторы. Непропуск пешехода - двести. Красный свет - триста. Алкоголь за рулем - полторы тысячи или полгода тюрьмы.

Парковка в центре должна быть платной. И дорогой.

Камеры должны висеть на каждом столбе. А там, где столбов нет, должны быть установлены быть в поле установлены тумбочки. А в них - камеры.

Скандинавия и северная Европа - невероятно унылы на дорогах. Ограничение в пятьдесят километров в час после польских и германских автобанов лично меня выбешивает напрочь. Но при этом дороги Скандинавии и северной Европы безопасны, как детская комната в Макдональдсе. И если поездка ребенка в школу в Киеве каждый раз заставляет меня волноваться, то в Скандинавии я вообще не парюсь, где мой ребенок, на чем он катается и как переходит дорогу. У меня даже мыслей таких в голове не возникает.

Метро в мегаполисе не может стоить восемь гривен. В принципе. Ни при каких обстоятельствах. Средняя поездка в метро - полтора евро. От Левобережки до Шулявки проезд должен стоить гривень тридцать. А от Поздняков до Оболони - пятьдесят.

Евробляхи должны быть уничтожены. Хочешь, как в Европе? Растаможка автомобиля в Дании стоит больше, чем сам автомобиль.

Средний налог по Европе - тридцать процентов. Самые высокие, опять же, на севере. В той же Дании - до сорока. Тарифы, говорите, высокие? А акциз на электричество и уголь не хотите ли?

Если ты хочешь машину на евробляхах, двадцать километров в час люфт на превышение скорости, минимальные штрафы, отсутсвие чеков, ФОП, почти бесплатный проезд, бухать ночью на детской площадке, но при этом - ровные дороги, субсидии на газ, зарплаты учителям по четыре тысячи баксов и пенсии бабушке по полторы и чтоб Метромост не разваливался - ты не гражданское общество, отстаивающее свои права, как, возможно, тебе кажется, а не способный сложить два полюс два остолоп.

Пенсии берутся из штрафов, пошлин и налогов.

Если ты их не платишь - пенсий не будет.

И когда я от евробляхеров или противников кассовых аппаратов слышу про зубожилых бабушек, тарифный геноцид и полвареника, я каждый раз бьюсь головой об стену.

Бабушка нищая ровно потому, что ты - именно вот ты, бл*дь! - ездишь на машине, с которой не уплатил пошлину.

Дороге кривые потому, что ты, именно вот ты, орешь про запредельные штрафы и геноцид, и популистская власть радостно хватается за эти твои желания и минимизирует штрафы, которые в Украине надо поднимать даже не в разы, а кратно.

А потом ты погибаешь на переходе, потому что в него въехала обдолбаная девчуля под коксом.

Полвареника потому, что ты не хочешь ставить кассовый аппарат в своей кофейне и делишь чек на две части.

Убитые грязные «Богданы» вместо общественного траснпорта потому, что ты - да, вот именно ты - не хочешь платить за общественный транспорт столько, сколько он стоит. Откуда взяться новым автобусам, если одно только предложение поднять цену до адекватной каждый раз вызывает тарифные майданы?

Газовый геноцид потому, что ты никогда в жизни не выберешь власть, которая в предвыборной программе будет предлагать ввести акциз на электричество, а будешь раз за разом выбирать популистов, которые орут про Роттердам+ и вместо повышения цены будут вводить субсидии, деньги на которые будут отбирать у тех же самых зубожилых бабушек, и у дорог, и у общественного транспорта, про которые ты так кричишь, потому что брать их больше неоткуда, так как налоги, штрафы и пошлины ты не платишь.

А потом ты десятилетиями не можешь выбраться из этого круга, но все равно голосуешь за популисткую власть, которая разрешает бухать после одиннадцати и вводит мораторий на проверку ФОПов, и никак не можешь - да, главное, и не хочешь - понять, что все это взаимосвязано.

Да, я знаю, что ты, к которому обращен этот текст, все равно его не прочитаешь. Ты такие тексты не читаешь. Тебя вообще, по большей части, нет в Фейсбуке.

Но все же. Но, а вдруг...

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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