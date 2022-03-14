Створити угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для Росії – генерал-майор Жирнов

Київ не в облозі, оточення міста немає, запевнив глава військової адміністрації

Глава військової адміністрації столиці генерал-майор Микола Жирнов переконаний, що наразі ворог не взяв Київ в облогу. Про це він заявив в інтерв’ю НВ.

За його словами, найбільше, куди просунувся противник на Житомирському напрямку, – це Ясногородка. Але далі був зупинений. Попри перевагу в живій силі та озброєнні противник не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу.

Схожа ситуація й на Обухівському та Бориспільському напрямках. Там відбувся вихід колон ворога, оскільки Збройні сили України завдали удару.

Наразі противник зазнав втрат, перейшов до оборони та перегруповується. Українська армія контролює східну та південну частину регіону. Кожне місто Київської області – це опорні пункти, в яких наші військові і всі мешканці стають на захист своїх домівок, вулиць і кварталів.

Генерал-майор наголосив: за всіма військовими канонами для того, аби заволодіти Києвом, окупант повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5-7 разів більшими за тих, хто обороняється. Війська, які входять до внутрішнього кільця повинні штурмувати Київ, а які входять до зовнішнього кільця – мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ.

«Київ – велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн громадян. Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва. Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія», – вважає глава військової адміністрації столиці.

Микола Жирнов додав, що у місті завжди є приховані підступи до противника, можливість ведення ближніх боїв з будь-якого будинку, підвалу. Ворог про це знає. «У них є гіркий досвід ведення бойових дій, як у Чечні, Грозному, так і в Сирії. Є варіант того, що противник хоче оточити Київ, тримати облогу і виставити просто політичні вимоги», – зауважив військовий.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.