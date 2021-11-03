Померти від Covid-19 – право будь-якої вільної людини

Природний відбір ніхто не скасовував. Прямо зараз ми спостерігаємо підтвердження теорії еволюції у дії

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Совершенно не понимаю, почему все так носятся с антиваксерами.

Умереть от ковида в пандемию – это право любого свободного человека.

Я бы, например, не советовал этого делать – но твой выбор, бро.

Тебе решать.

Тебе решать, верить ли рекомендациям ВОЗ, или считать её абсолютно бесполезным сборищем лоботрясов. Тебе решать, верить ли призывам правительства, или считать их заговором рептилоидов. Тебе решать, носить ли маску на носу, или на подбородке. Тебе решать, предлагают ли тебе спасти твою жизнь – причем, совершенно бесплатно, заметь! – или принудительно вакцинируют.

Кстати, кто мне объяснит, что они имеют в виду под «принудительной вакцинацией»? Санитары в противогазах выломали дверь, связали смирительной рубашкой, оглушили по голове и вкололи огромный шприц в задницу, когда ты мужественно сопротивлялся?

Если тебя просто приглашают в любое удобное тебе время прийти в любой удобный тебе пункт и там бесплатно сделать прививку – это не принудительная вакцинация, бро.

Но тебе решать.

Круглая Земля, или плоская.

Как человек, дважды вакцинированный и ждущий положенного полгода, чтобы вколоть третью дозу, мне совершенно без разницы, вакцинирован ты, или нет.

Переносчиками вируса могут быть как вакцинированные, так и не вакцинированные, но после двух уколов мои шансы перенести в легкой форме даже дельта-штамм выросли многократно, а чтобы увеличить их еще больше, я ношу маску и стараюсь не подходить близко к людям – поэтому мне совершенно по барабану, вакцинирован ты, или нет.

Твой выбор. Твое здоровье. Твое дело.

Я уважаю твою стойкость.

Тем более, что естественный отбор никто не отменял. Прямо сейчас мы наблюдаем подтверждение теории эволюции в действии. Вот просто в прямом эфире. Только раньше выживали самые сильные – и в дикой природе так и есть – но в человеческом обществе, из-за внесенного в него антропогенного фактора разумности, теперь выживают не самые сильные, а самые умные.

К слову – чтобы гарантированно избежать этих проблем, вакцинацию надо было сделать платной. И сказать, что на всех не хватит. Как это сделал – кто там, Эйзенхауэр? – когда прививал США от полиомиелита.

Тут же очереди бы выстроились на километры.

Вот и все.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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