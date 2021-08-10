Про спортсменів і міністрів, які поза політикою

У мене питання до тих, хто тягне чергового кумира на п'єдестал

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Ну вот что вы до девятнадцатилетней прыгуньи докопались. Человек всю жизнь, с рассвета до полуночи, делает только одно – прыгает через палку. Чего вы там ожидали-то? Цитирования императивов Канта? Мне вот это заглядывающие в рот спортсменам – непонятно искренне, как гимназистке. Ты умеешь прыгать через палку? Ну так и прыгай. Добывай медали. А что ты думаешь, что ты говоришь, как ты считаешь правильным управлять страной – меня эти твои размышления вообще не интересуют. Вот палка. Вот мат. Прыгай.

Зачем вы за них голосуете, тащите в политику, ждете чего-то умного.

А потом такие – ой, бл@@@…

Между прочим, для спортсменов спорт – реально вне политики. Они в другом мире живут. У них другие кумиры, другие отношения, другие взгляды. Если человека продают из клуба в клуб, как колбасу, он меняет гражданство, как перчатки, лишь бы только получить лучшие условия, лучшего тренера, лучшие возможности, чтобы, скажем, через пять лет поехать на стадион и там прыгнуть через палку лучше всех на планете… У меня к нему вопросов нет вообще никаких.

У меня вопросы к тем, кто тащит очередного кумира на пьедестал, потому что он лучше всех прыгает через палку, а потом удивляется.

Так что бог с ним. Спортсмен в голову ест жиры, белки и углеводы, артист ей поет через рот.

Никаких других ожиданий там и нет.

Ожидания есть от министра финансов, например. Кандидата экономических наук. Который восемь лет ждал, когда в Киев приедет «Мумий Тролль». Чтобы написать об этом в Фейсбук.

Міністр фінансів Марченко на концерті російського гурту «Мумий Тролль»

Да и хер с ней, с войной-то, честное слово, тут к малороссам из Самой Метрополии артист приехал.

У меня вот тут в комментах была куча таких малороссов, которые искренне не понимали, в чем проблема выступления «Мумий Тролля» в Киеве. Крымнаш не поддерживают, про Украину ничего не говорили, в сотрудничестве с Путиным не замечены. Что такова-то?

Ну, вот вам простая цепочка.

Российский гурт приехал в Киев – а что такова?

Министр идет на концерт россиян – а что такова?

Девятнадцатилетняя девочка, которая всю жизнь прыгает через палку, смотрит на этот пост министра, из него понимает только одно – а что такова-то? – и обнимается на пьедестале с капитаном Вооруженных Сил России.

А что такова?

Ну, министру можно селфи с русскими, а мне – почему нет?

И у меня рука не поднимется ее сейчас винить.

Ну, реально. Если министру можно. Если зал битком. Если в комментах никто не понимает. Если Жванецкий – великий одессит. Если по Райкину полстраны скорбит. Если у Гордона сплошной московский паноптикум. Если Парфенов в Киеве (!) отказывается отвечать, чей Крым. Если выгнанная из Москвы журналистка «Радио Свобода» в киевском офисе радиостанции (!) льет слезы о Меньшове. Если Люба Успенская аншлагом чешет по стране.

Что вы от ребенка требуете?

Она вообще паспорт только вчера получила.

Отдельно интересна позиция мэра Днепра. Который пишет, что Город не даст ее в обиду. Не он сам, а именно Город. С Большой Буквы. Все мои пейзане. Как я им скажу, так они и сделают. А не сделают и выйдут бунтовать на трассу – я им свет отключу. Или что он там отключать грозился, воду. Не трогать нашу девочку!

То есть, спортсменка уже не украинская. Она уже днепровская.

Наши – это уже не вся Украина. А мое княжество.

А кто моих тронет – тому не поздоровится.

И тысячи лайков. Пиплу нравится.

Как минимум одно княжество до сильной руки уже дозрело.

Если ты выбираешь президентом клоуна – в стране будет цирк. Если ты выбираешь мэром реального пацана – в городе будет реальный пацаниат. Если ты выбираешь пастора – он будет голосовать за запрет медицинского каннабиса.

А если ты таскаешь в Киев пол-Москвы, твои спортсмены будут обниматься с россиянами.

Казалось бы. Предельно простые аксиомы.

Но нет.

Мораль? Мораль простая. Кто учился прыгать через палку – пусть прыгает через палку. Кто учился петь через рот – пусть поет через рот. Кто учился экономике – пусть пишет про экономику. Тем более, если ты государственное лицо сейчас.

А тот, кто хочет, как в Европе – пусть выбирает, как в Европе.

А не как в цирке.

Или стадионе.

Стадион, так стадион.

Какая разница.

Ваш Дед.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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