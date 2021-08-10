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    Сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати пацієнтів

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    Сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати своїх пацієнті - Сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати пацієнтів
    Сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати своїх пацієнті
    Фото з відкритих джерел

    Бали безперервного професійного розвитку зараховуватимуться на підставі Наказу МОЗ

    Міністерство охорони здоров’я розробляє стимули для сімейних лікарів активніше вакцинувати пацієнтів від Covid-19, зокрема, розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    «Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року. Зараз спільно з НСЗУ розглядаємо можливість запровадження і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від Covid-19 серед дорослих пацієнтів», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    У МОЗ додали, що з урахуванням того, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати БПР за вакцинацію від Covid-19 можна буде протягом наступного року.

    Бали безперервного професійного розвитку зараховуватимуться на підставі Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446, в який будуть внесені відповідні зміни.

    Як наголошують у міністерстві, за даними дослідження ЮНІСЕФ/USAID, проведеного Info Sapiens у березні 2021 року, 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.

    Саме тому сімейні лікарі є ключовими та мають агітувати на користь вакцинації - вони мають активніше комунікувати з пацієнтами та спиратись на доказову медицину.

    Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.

    Також повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

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    Теги: здоров'я міністр щеплення час
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    Сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати пацієнтів