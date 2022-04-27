Рубікон війни перейдено

Цивілізований світ прийняв рішення зупинити Росію

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Вчера был переломный день. Министр обороны США Ллойд Остин назвал его «историческим». И это, без сомнения, так. Саммит сорока стран в Рамштайне, принес в эту войну перелом на международной арене.

Рубикон перейден. Больше никаких отмазок, полутонов и глубокой озабоченности. Курс выбран. И курс этот – на полное уничтожение даже возможной российской угрозы в будущем.

Европа осознала, поняла, объединилась – и будет наносить удар

Пока поставками оружия – шкатулка с которыми открыта теперь просто на полную – потом экономическим удушением.

Заявление США об экономическом и военном обрушении России – это не просто слова. Что-что, а уж обрушать экономики мусорных стран и ввергать их в четырнадцатый век Штаты умеют.

Уж поверьте.

Тем более, раз уж если сама страна идет навстречу. «Газпром» прекратил подачу газа в Болгарию и Польшу, которые отказались платить в рублях. А, ну ок. Спасибо, ребят. Великого ума решение. Да, поначалу это будет шок – но шок быстро пройдет, к тому же весна уже на дворе, а потом российскому газу будет найдена замена. Мечта Трампа сбывается – Европа, видимо, будет использовать американский СПГ.

А затем и Израильский наверняка. Вы же в помните, что в Израиле найдены два гигантских месторождения газа и он уже несколько лет пытается войти на европейский рынок?

Ну... Освободившийся рынок заодно поделят на Рамштайне тоже.

Катар на этой встрече тоже был не просто так.

Чтоб два раза не вставать – вице-президент «Газпромбанка», а до этого пресс-секретарь самого «Газпрома», Игорь Волобуев бежал из России в Украину и вступил в тероборону. Волобуев родом из Ахтырки Сумской области. Его отец месяц просидел в подвале. Теперь кается. Умный мужик. Успел.

Чтоб три раза не вставать – я понимаю пропагандистский эффект от пресс-секретаря «Газпрома», но, честно говоря, не могу понять, почему человек, который в течение шестнадцати лет лично строил страну, которая будет бомбить его отца – а я ж помню этого наглого молодого утырка – может въехать в Украину, а я нет.

Но это так. Плач Ярославны.

Заявление Министра по вооружениям Великобритании о том, что Украина имеем полное право наносить удары вглубь России – это не просто слова

Это санкционирование прямым текстом ударов по территории противника: мы вам будем поставлять оружие, а вы – долбите. Мы не будем против.

И уже сегодня утром эта стратегия была применена.

Склад боеприпасов в Белгороде в Старой Нелидовке.

Около микрорайона Шилово в Воронеже, который находится примерно в 200 км от украинской границы, произошло два взрыва. По словам губернатора, сработала система ПВО, которая сбила беспилотник.

Ночью жители Курска сообщали о звуках взрывов. Губернатор области сообщил, что, по предварительным данным, в городе сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет.

На острове Змеиный ВСУ уничтожили командный пункт россиян.

Это только за ночь. И это только начало.

Возможна ли теперь уже совсем большая война уже совсем в Европе? Приближают ли эти действия Третью мировую? Нанесет ли теперь Путин ядерный удар?

Я разделяю все эти опасения. Да, думаю, что приближают. Да, думаю, что шанс ядерного удара теперь становится выше. Да, думаю, что удары как минимум по линиям поставок они смогут попробовать нанести.

Но… Пару недель назад та же Великобритания не зря заявила – мы оставляем за собой право ответного удара по России вне рамок блока, если она применит ядерное оружие.

Дискотека началась по-взрослому.

И еще ни разу ни одному полоумному фюрреру эту дискотеку у всего мира выиграть не удалось. Ни разу. Ни одному.

Не удастся и в этот раз.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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