Росіяни визнали: Міжнародна космічна станція пішла тріщинами

Космонавти чекають прибуття на вантажному кораблі потужного мікроскопа, за допомогою якого будуть досліджені можливі місця утворення тріщин

Поки космонавти знайшли одну тріщину і під підозрою ще одне місце

На Міжнародній космічній станції (МКС) виявили нову тріщину. Про це заявив керівник польотом російського сегмента МКС Володимир Соловйов, повідомляють росЗМІ.

«Поки ми знайшли одну, і під підозрою ще одне місце, де є якась негерметичність», ‒ зазначив Соловйов.

За словами керівника польотом російського сегмента МКС, космонавти чекають прибуття на вантажному кораблі потужного мікроскопа, за допомогою якого будуть досліджені можливі місця утворення тріщин.

Як повідомлялося, 21 січня повідомлялося, що на МКС всьоме за кілька місяців відключилася одна з систем кондиціонування повітря ВКВ-2 в російському модулі «Зірка». Космонавтам нічого не загрожує, тому що на станції є дублююча система ВКВ-1.

До цього система відмовляла 14, 17, 19 і 21 жовтня, а також 10 і 12 грудня.

У «Роскосмосі» поспішили запевнити, що ситуація не загрожувала життю і здоров'ю екіпажу.

До слова, у жовтні 2020 року на Міжнародній космічній станції не вдалося усунути витік повітря в російському модулі Зірка за допомогою заклеювання зварювальних швів скотчем.

Нагадаємо, у росіян на Міжнародній космічній станції закінчилися продукти, тому до 15 лютого їх годуватимуть зі своїх запасів американці.