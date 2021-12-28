Росіяни не вміють вчитися на власних помилках

Московська інтелігенція все ще вірить у «прекрасну Росію»

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Юрию Дмитриеву, историку, раскопавшему Сандармох, в Гулагии на апелляции выписали пятнадцать лет за порнографию, хранение оружия и насильственные действия сексуального характера.

Странно, что наркоту и подземный ход в Японию не приписали.

Первый приговор у него был два с половиной года. Поднялась общественная волна, дело отправили на пересмотр, обвинение в порнографии сняли, Дмитриева выпустили из СИЗО.

Я написал ему – беги. Ты в Карелии живешь. Граница под боком. Лес знаешь, как свои пять. Пока есть шанс – беги и не оглядывайся.

Он ответил в стиле – почему я должен бежать, это моя страна, пусть они сами бегут. А я буду бороться

И, закатав рукава, пошли с адвокатами на апелляцию бороться. В путинский суд. Потому что это наша страна.

Наша страна выписала ему тринадцать лет, а теперь вот добавила еще два.

Какая неожиданность.

Кто бы мог подумать.

Больше всего поражает реакция тех русских карбонариев, кто годами приходил ко мне на страничку и рассказывал, как я ничего не понимаю в русской революции, сею ненависть, сбежал, мразь, не учи нас бороться и вообще сошел с ума. Одна даже сегодня вон пишет под моим комментом на ВВС – и чего вы добились своим отъездом?

И правда, чего я добился своим отъездом.

То ли дело Дмитриев.

Вот результат, так результат.

Совершенно полоумные. Напрочь необучаемые. Но большинство из них все же находится в состоянии… фрустрации, скажем так. Путин не прав, что же это деется такое, Шульман же писала совсем о другом!! Как же так. Как же так. Мы ж здесь власть.

Произошла чудовищная ошибка.

Вы, главное, знаете что, ребят? Вы, главное, не уезжайте. Вот теперь – уже не надо. Это ваша страна, вы там власть, как они вас боятся, пусть они сами бегут

Я сейчас абсолютно серьезно. Не надо вам бежать, глупцы. Лично мне – вот уже не надо.

Чтобы вы приезжали сюда, и начинали здесь рассказывать про страдающий порабощенный русский народ, про то, что путинские солдаты не виноваты, что они жертвы, а не преступники, что санкции надо вводить не против Недорейха, а только против избранного окружения Путина, что надо провести настоящий референдум по Крыму и услышать все стороны и какая Россия прекрасная, добрая и красивая, если бы только не Путин. Или Андропов. Или Сталин. Или Николай Второй. Или Петр Первый. Или Иван Грозный.

Мне совсем не надо, чтоб вы здесь надевали свои кокошники и болели за Акинфеева в воротах сборной России.

Потому что дистанционно вы совершенно необучаемы. Я в этом уже убедился. Не раз и не два.

Это бессмысленно.

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Джерело: блог Аркадія Бабченка

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