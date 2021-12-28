Жириновський закликав Путіна бомбити Україну і ЄС в новорічну ніч
Жириновський закликав бомбити Україну та Захід, щоб налякати
Українофоб та депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський в ефірі Першого каналу закликав у новорічну ніч завдати бомбових ударів по території України та країн Заходу. Про це повідомляє «Газета.ру».
Жириновський заявив, що слід почати бомбардувати Україну та Захід у ніч із 31 грудня на 1 січня. «Треба просто шарахнути в ніч із 31 грудня на 1 січня. Години о четвертій ранку, о п'ятій ранку. Вже всі напідпитку», – заявив він.
Політик додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але зробити це потрібно вибірково.
«Покарати їх треба когось, налякати їх треба когось», – додав Жириновський, наголосивши, що якби обіймав посаду президента Росії, то наказав би про такий удар.
До слова, раніше Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру . Він вважає, що люди в засланнях будуть «працювати на благо батьківщини».
Путін прокоментував слова Жириновського, сказавши, що трудові ресурси шляхом заслань – «це не наш метод»« і «надмірна жорсткість». Як пояснив він, на практиці ідея лідера ЛДПР «працювати не буде».
Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.