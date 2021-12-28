Жириновський закликав Путіна бомбити Україну і ЄС в новорічну ніч

Жириновський закликав бомбити Україну та Захід, щоб налякати

Українофоб та депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський в ефірі Першого каналу закликав у новорічну ніч завдати бомбових ударів по території України та країн Заходу. Про це повідомляє «Газета.ру».

Жириновський заявив, що слід почати бомбардувати Україну та Захід у ніч із 31 грудня на 1 січня. «Треба просто шарахнути в ніч із 31 грудня на 1 січня. Години о четвертій ранку, о п'ятій ранку. Вже всі напідпитку», – заявив він.