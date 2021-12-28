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    Жириновський закликав Путіна бомбити Україну і ЄС в новорічну ніч

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    Опальний російський політик Жириновський закликав завдати у новорічну ніч бомбових ударів по Україні - Жириновський закликав Путіна бомбити Україну і ЄС в новорічну ніч
    Опальний російський політик Жириновський закликав завдати у новорічну ніч бомбових ударів по Україні
    фото з відкритих джерел

    Жириновський закликав бомбити Україну та Захід, щоб налякати

    Українофоб та депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський в ефірі Першого каналу закликав у новорічну ніч завдати бомбових ударів по території України та країн Заходу. Про це повідомляє «Газета.ру».

    Жириновський заявив, що слід почати бомбардувати Україну та Захід у ніч із 31 грудня на 1 січня. «Треба просто шарахнути в ніч із 31 грудня на 1 січня. Години о четвертій ранку, о п'ятій ранку. Вже всі напідпитку», – заявив він.

    Політик додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але зробити це потрібно вибірково.

    «Покарати їх треба когось, налякати їх треба когось», – додав Жириновський, наголосивши, що якби обіймав посаду президента Росії, то наказав би про такий удар.

    До слова, раніше Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру . Він вважає, що люди в засланнях будуть «працювати на благо батьківщини».

    Путін прокоментував слова Жириновського, сказавши, що трудові ресурси шляхом заслань – «це не наш метод»« і «надмірна жорсткість». Як пояснив він, на практиці ідея лідера ЛДПР «працювати не буде».

    Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

    Теги: Росія Донбас Володимир Жириновський війна Путін скандал
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    Жириновський закликав Путіна бомбити Україну і ЄС в новорічну ніч